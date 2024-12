On commence avec la mini enceinte Bluetooth Soundcore Select 4 Go.

Bien que compacte, elle délivre un son clair et percutant de 5 W et vous fait profiter de jusqu'à 20 heures de musique continue sur une seule charge.



Conçue pour l’extérieur avec la protection IP67, l'enceinte est résistante à la poussière et à l'eau et peut même flotter.

La sangle intégrée permet un transport facile, et il est également possible de connecter sans fil deux enceintes pour une expérience stéréo immersive.

La Soundcore Select 4 Go est disponible en noir ou blanc à 21,89 € avec le coupon à cocher sur Amazon au lieu de 29,99 € (prix de référence).



