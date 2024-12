On commence avec la montre connectée HUAWEI Watch D2.

Suivez votre tension sur 24 heures grâce à un programme d’autosurveillance à lancer à tout moment, même pendant votre sommeil. Profitez d'une analyse complète incluant les moyennes de la pression artérielle (systolique et diastolique) durant la journée, la nuit et les dernières 24 heures, ainsi que des mesures précises de votre pouls.

La montre intègre un airbag mécanique ultra fin de 26,5 mm, conçu pour s’adapter parfaitement à votre poignet. Il se gonfle facilement, évacue la transpiration et peut être remplacé en un clic grâce au bouton Quick Release.

Grâce à des électrodes améliorées, la collecte des signaux ECG est désormais plus précise et rapide. En seulement 30 secondes, en appuyant sur l’électrode latérale, obtenez des données en temps réel pour détecter rapidement d’éventuelles anomalies cardiaques.

Découvrez plus de 80 modes d'exercice, la détection automatique de six activités courantes et un positionnement GNSS précis pour vous accompagner dans vos entraînements. Une interface pratique avec des cartes multifonction met toutes vos options favorites à portée de main.

La HUAWEI Watch D2 est en ce moment à 358,06 € au lieu de 399,99 € (prix officiel), soit une remise de 10 % sur Amazon.



On continue avec l'écran PC gaming MSI G272QPF E2.

Cet écran Rapid IPS sans bordure offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à des couleurs éclatantes et des angles de vision larges de 178°. Avec sa diagonale de 27 pouces et sa résolution WQHD (2560 x 1440 pixels, format 16:9), il propose un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG).

Le moniteur prend en charge une large gamme de couleurs, avec une palette de 1,07 milliard de teintes et une couverture de 125 % de l’espace sRGB. Les technologies Less Blue Light et anti-scintillement sont intégrées pour réduire la fatigue visuelle lors des longues sessions de jeu ou de travail.

La technologie AI Vision et un contraste dynamique puissant enrichissent l'expérience visuelle. Avec un contraste natif de 1:1200 et un contraste dynamique jusqu'à 1:100M, les détails clés restent visibles même dans les environnements les plus sombres grâce à la fonction MSI Night Vision.

Enfin, l'écran offre une connectivité polyvalente avec ses ports DP 1.4a (WQHD à 180 Hz max.) et HDMI 2.0b CEC (WQHD à 144 Hz max.), compatibles avec les PC, consoles et PC portables. Il est également équipé d’un joystick de navigation intuitif et d’un pied réglable sur quatre axes pour un confort d’utilisation optimal.

Retrouvez l'écran PC gaming MSI G272QPF E2 à 179,99 € au lieu de 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 40 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le casque gaming sans fil Razer BlackShark V2 Pro.

Grâce à la technologie Razer HyperSpeed Wireless, profitez d’une connexion sans fil de 2,4 GHz ultra-rapide et à latence minimale, conçue pour une transmission audio sans perte parfaitement synchronisée avec votre jeu.

Les haut-parleurs Razer TriForce en titane de 50 mm offrent une clarté sonore exceptionnelle grâce à leurs diaphragmes en titane, divisant le spectre audio en trois parties pour un réglage précis des aigus, médiums et basses. Résultat : des aigus riches, des médiums équilibrés et des basses puissantes pour un son cristallin.

Le micro supercardioïde Razer HyperClear amovible de 9,9 mm filtre efficacement les bruits ambiants provenant des côtés et de l’arrière pour une isolation vocale exceptionnelle. Ajustez ses paramètres via Razer Synapse pour un rendu vocal optimal et personnalisé.

Que ce soit pour bloquer les bruits d’ambiance ou le bourdonnement de votre matériel, les oreillettes fermées assurent une isolation acoustique supérieure.

Fabriqués avec une mousse ultra-douce enveloppée de similicuir, les coussinets moelleux enveloppent vos oreilles pour éliminer les distractions extérieures et réduisent la pression sur votre tête tout en maintenant un confort optimal. Le tissu respirant limite également la transpiration et l’accumulation de chaleur.

Le casque Razer BlackShark V2 Pro est disponible en noir ou blanc à 169,99 € au lieu de 229,99 € (prix officiel), soit une remise de 26 % sur Boulanger.



