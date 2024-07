On commence avec la souris gaming sans fil SteelSeries Aerox 9 - Noir.

La coque perforée réduit son poids à seulement 89 g, permettant ainsi un jeu rapide.

Le RGB PrismSync sur 3 zones offre 16,8 millions de couleurs paramétrables et les composants sont protégés des éclaboussures, de la poussière et de la saleté grâce à la protection classée IP54.

Vous pouvez exécuter des rotations complexes et accéder à une multitude de raccourcis via les 12 touches latérales, avec 18 boutons programmables.

La technologie sans fil Quantum 2.0 sans délai intègre une connexion 2,4 GHz, une connectivité Bluetooth 5.0 additionnelle et une autonomie de batterie jusqu'à 180 heures.

La souris gaming sans fil SteelSeries Aerox 9 en noir est en promotion à 84,99 € au lieu de 159,99 € (prix officiel), soit une remise de 47 % sur Amazon.





