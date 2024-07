On commence avec le HONOR 200.

Il est équipé d'un écran incurvé sur tous les bords de 6,7 pouces AMOLED FHD+, avec une gradation sans scintillement à ultra-haute fréquence de 3840Hz, un support de 1,07 milliard de couleurs et une luminosité maximale de 4 000 Nits pour un confort visuel optimal.

Côté photo, on trouve un capteur de 50 MP avec Mode Portrait Harcourt, un téléobjectif de 50 MP, un objectif ultra grand-angle, un macro de 12 MP et une caméra selfie de 50 MP. Les trois caméras principales collaborent avec l'IA pour offrir des images inégalées, capturant la qualité DSLR dans les jeux de lumière et d'ombre de chaque photo.

Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 3, le HONOR 200 offre des performances exceptionnelles avec des vitesses de CPU allant jusqu'à 2,63 GHz, idéales pour les applications et jeux exigeants. Il est également doté de 12 Go de RAM et de 512 Go pour le stockage.

Profitez d'une interface intuitive avec MagicOS 8.0 basé sur Android 14, avec des fonctions d'IA avancées telles que Magic Capsule, qui peut comprendre et réagir à différents types d'entrées (toucher, voix, gestes) pour offrir une expérience plus intuitive et personnalisée, et Magic Portal, qui permet une connectivité et une synchronisation fluides entre différents appareils HONOR.



Le smartphone prend également en charge la SuperCharge HONOR filaire de 100W (chargeur non inclus).

Le smartphone HONOR 200 vous revient en tout à 399,90 € au lieu de 649,90 € grâce au code ASPH2 qui vous fait bénéficier d'une remise de 150 € + l'offre de remboursement de 100 € valable jusqu'au 15 août. Livraison gratuite sous 2 jours.



On passe maintenant à la TV OLED LG OLED77G4 evo 4K 2024 -77".

Dotée d'un écran OLED de 195 centimètres (77 pouces) en 4K Ultra HD et du processeur α11 AI, elle offre des images optimisées et des actions ultra-fluides pour une expérience immersive exceptionnelle.

Le processeur α11 de LG et la technologie Dolby Vision apportent une profondeur remarquable et mettent en valeur des textures subtiles.

Avec des millions de pixels auto-émissifs, elle crée des noirs absolus et des couleurs fidèles, et bénéficie également d'un traitement anti-reflet et d'angles de vision ultra-larges.

Utilisez LG ThinQ avec votre voix pour ajuster les paramètres et obtenir des recommandations, ou Alexa pour contrôler vos appareils domestiques compatibles. De plus, la TV est compatible avec Google Assistant et Apple Home pour gérer vos appareils connectés.

Un kit de nettoyage pour écran d'une valeur de 16 € vous est offert.

La TV OLED LG OLED77G4 evo 4K 2024 -77" est proposée en tout à 3 422,98 € avec le code W6JF2924 qui vous fait bénéficier d'une remise de 17 % + le remboursement de 400 € offert par LG jusqu'au 22 août inclus. Livraison Premium gratuite (livrée et déballée dans la pièce et à l'heure de votre choix).



Enfin, on termine avec les écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) - Blanc.

Profitez de graves profonds, d'aigus clairs et d'un équilibre harmonieux à toutes les fréquences, grâce à l'un des haut-parleurs les plus sensibles disponibles pour écouteurs sans fil, contenus dans seulement 12,6 mm.

Le logiciel intelligent détecte la perte de basses et ajuste l'égaliseur pour des graves percutants en permanence.

Trois micros haute définition et des algorithmes analysent plus d'un million de sons pour des appels clairs en toutes circonstances.

Connectez-vous facilement à n'importe quel périphérique Android grâce à Fast Pair. Les écouteurs passent automatiquement en mode faible décalage pour une synchronisation parfaite du son et du graphisme sur le Phone (1).

Ils offrent jusqu'à 7 heures d'écoute, près de 2 heures avec seulement 10 minutes de recharge et 12 heures avec le boîtier.

Personnalisez votre musique avec un égaliseur avancé (facteur Q et fréquences), créez des profils pour différents genres et partagez ou importez des configurations via QR code.

Profitez d'un confort optimal grâce à la réduction du bruit, activable dans les paramètres de l'application Nothing X.

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) en blanc sont en promotion à 45,99 €

au lieu de 69 €, soit une remise de 33 % sur Darty. Leur prix officiel s'élève à 119 €.

