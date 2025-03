L'espace terrestre proche est en train de devenir le prochain champ de bataille entre grandes puissances et les moyens d'action offensifs et défensifs se multiplient plus ou moins discrètement.

On ne compte plus les satellites capables de changer d'orbite et de s'approcher de cibles pour les observer ou, demain, les neutraliser, tandis que les doctrines militaires sont en train d'être revues pour faire face aux nouvelles menaces.

Les armes ASAT (anti-satellites) sont un moyen de neutraliser des satellites depuis la Terre mais les débris causés par les explosions polluent ensuite les orbites. Il peut donc être plus intéressant d'agir directement sur les cibles hostiles directement depuis l'espace.

Le porte-satellites, bientôt une réalité

Mais lancer un engin neutraliseur depuis la Terre demande encore du temps, entre sa préparation et sa mise en orbite. D'où l'idée de pré-positionner des satellites prêts à l'emploi directement dans l'espace.

La Space Force américaine a alloué 60 millions de dollars dans le cadre du programme STRATFI (Strategic Funding Increase) à l'entreprise Gravitics pour étudier la possibilité de créer un véritable porte-avions de l'espace...ou porte-satellites ?

Il s'agit essentiellement de placer en orbite un module dépressurisé contenant plusieurs satellites mis au repos et protégés de l'extérieur (radiations, variations de température, armes électromagnétiques IEM, consommation de carburant, yeux indiscrets...).

Nouvelle zone de conflit, nouveaux moyens

Ces satellites peuvent être activés dès qu'une menace prend forme et intervenir sur différentes orbites dans les minutes ou les heures après son identification avec leurs pleines capacités d'action.

Les détails manquent tant le programme doit rester discret à l'heure où toutes les grandes puissances multiplient les efforts pour constituer des forces spatiales. Un démonstrateur pourrait être placé en orbite dès 2026 si le programme se déroule correctement.

On sera quand même encore loin des croiseurs de Star Wars ou de l'Etoile de la Mort. Il s'agit surtout pour le moment de compartiments de stockage spatiaux mais qui demanderont sans doute des moyens de protection spécifiques.

Gravitics travaille avec Axion Space à des modules habitables

Gravitics travaille aussi sur des modules d'habitation pour de futures stations orbitales commerciales avec la possibilité à terme de générer une gravité artificielle. Comme souvent dans ce domaine en pleine effervescence, les opportunités sont aussi riches dans le civil que dans le militaire et il est tout à fait possible de produire des modules pour les deux domaines en partant d'une même base commune.