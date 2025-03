Si l'espace terrestre proche est utilisé depuis des décennies pour de l'observation, du renseignement et des télécommunications militaires, les grandes puissances savent désormais faire manoeuvrer leurs satellites pour changer d'orbite, se rapprocher d'autres objets et réaliser différentes opérations offensives ou défensives.

Début 2024, des parlementaires américains s'inquiétaient de la menace d'une bombe nucléaire russe embarquée dans un satellite et pouvant détruire des constellations entières en une fois plutôt que de les cibler avec des armes ASAT (armement terrestre anti-satellite).

Régulièrement, des satellites espions russes s'approchent de satellites de communications européens pour en détailler les caractéristiques et analyser les fréquences, démontrant ainsi des capacités de changement d'orbite et de manoeuvre.

Quand la Chine s'entraîne déjà aux combats spatiaux

Les Etats-Unis et la Chine ne sont pas en reste en matière de capacités de manoeuvres et chaque grande puissance observe les progrès des autres, et les avancées sont rapides.

Récemment, la Space Force américaine a indiqué avoir observé des manoeuvres de satellites chinois s'adonnant à de véritables " dogfights " spatiaux dignes des combats aériens entre avions de chasse.

Elle a ainsi détecté cinq objets évoluant rapidement les uns autour des autres de façon synchronisée, correspondant à ce qui ressemble fort à un entraînement de combat testant techniques, manoeuvres et procédures entre satellites.

Ces opérations ont été observées en 2024 entre trois satellites chinois expérimentaux Shiyuan-24C et deux objets expérimentaux Shijian-05A et B et ont été réalisées en orbite basse.

La Chine avait déjà testé précédemment un bras robotique pour capturer un satellite et divers objets pour les déplacer sur différentes orbites. Elle a également mis en place une station orbitale de recharge en carburant de ses satellites, signalant la mise en place d'une logistique qui pourrait rapidement être mise à profit pour de futures opérations militaires.

La montée des menaces spatiales

Comme la Russie, le pays disposerait en outre d'importants moyens de brouillage des signaux pour désactiver des satellites et constellations adverses. La Space Force américaine observe cette augmentation de la menace spatiale et compte bien conserver l'ascendant.

Satellite militaire français Splinter de l'expérimentation Toutatis de protection spatiale

L'an dernier, les doctrines militaires ont été adaptées pour prendre en compte les nouveaux types de menaces. Cela passe en particulier par des essaims de drones et de satellites facilement sacrifiables et remplaçables afin de déborder les moyens d'attaque et de défense adverses.

De son côté, la DARPA a lancé des projets cherchant à imaginer les meilleures méthodes de neutralisation, des lasers au bras mécanique en passant par la diffusion d'agents chimiques ou de micro-ondes de forte puissance.