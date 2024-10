L'infatigable Richard Branson avait volé la vedette à un autre milliardaire, Jeff Bezos, en montant à bord de SpaceShipTwo / VSS Unity pour réaliser un vol suborbital quelques jours avant ce dernier en 2021.

L'homme d'affaires de 74 ans n'a pas fini de tutoyer l'espace et veut retenter un voyage en haute atmosphère, cette fois à l'aide...d'un ballon stratosphérique. Il mise sur la technologie de la startup Space Perspective qui est en train de valider les technologies nécessaires.

La Terre à admirer à 30 000 km d'altitude

Loin des moteurs et boosters polluants, l'entreprise promeut un tourisme spatial sans émissions polluantes grâce à sa capsule pressurisée Neptune supportée par un ballon géant baptisé SpaceBalloon.

Pas de lutte féroce pour s'arracher à la gravité terrestre, pas d'entraînement spécifique pour maîtriser l'engin, l'expérience du touriste spatial se fera tout en douceur pour mieux apprécier la vue à 100 000 pieds (30 000 mètres d'altitude), toutefois encore loin de l'espace (la frontière est à environ 100 km d'altitude).

L'entreprise va réaliser plusieurs vols sans passagers à bord de la nacelle avant de tenter en 2025 un premier vol habité qui embarquera les deux fondateurs Jane Poynter et Taber MacCallum (également directeur technique) ainsi que Richard Branson, qui fait partie des investisseurs de Space Perspective, parmi les huit passagers prévus.

Une expérience bien différente de Virgin Galactic et Blue Origin

La mission durera six heures (deux pour atteindre la haute altitude, deux heures pour profiter du paysage et deux heures pour redescendre) et se déroulera à une tranquille vitesse de 19 km/h.

L'expérience sera donc très différente de celle de Virgin Galactic dont le vaisseau SpaceShipTwo amène toutefois les touristes spatiaux beaucoup plus haut, à 85 km d'altitude, mais elle promet d'être également très agréable avec un confortable espace à vivre et tout le nécessaire pour passer un bon moment sans se préoccuper de sa survie.

A terme, Space Perspective veut proposer cette expérience dans le cadre de voyages à vocation commerciale dont l'accès à bord coûtera tout de même 125 000 dollars, ce qui n'empêche pas les réservations de s'étoffer pour découvrir cette nouvelle expérience.