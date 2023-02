Il a beaucoup été question de ballon stratosphérique ces dernières semaines avec la saga du ballon espion chinois qui a survolé les Etats-Unis avant d'être détruit au-dessus de l'Atlantique.

Si la Chine assure qu'il s'agissait d'un ballon météo en perdition, cela a remis en perspective l'utilisation de la zone stratosphérique de l'atmosphère, au-dessus des lignes aériennes et considérée comme un espace internationale au-dessus de la zone aérienne des Etats.

Et si la stratosphère servait aussi au tourisme ?

Et alors que cette portion de ciel a essentiellement des usages scientifiques ou de renseignement, elle pourrait en développer un nouveau : celui du tourisme de haute altitude.

Sans aller jusqu'au tourisme spatial ou suborbital, une startup japonaise, Iwaya Giken, a imaginé une sphère portée par un ballon qui pourrait embarquer deux passagers pour un périple permettant de découvrir la Terre d'une autre manière.

La mise en oeuvre serait beaucoup plus simple qu'avec les fusées et vaisseaux spatiaux envisagés par des sociétés comme Blue Origin ou Virgin Galactic et ne nécessiterait pas d'entraînement préalable des touristes.

4 heures plutôt que 80 jours en ballon

Le concept est à l'étude depuis sept ans et a permis la conception d'une capsule ronde de 1,5 mètre de diamètre résistant aux conditions de faible pression, de températures et de radiations déjà à l'oeuvre à une altitude de 25 000 mètres et les premiers billets pour ce voyage qui permettra d'apprécier la rotondité de la Terre sont déjà en vente.

Il faudra tout de même débourser l'équivalent de 180 000 dollars pour profiter de ce voyage inédit de 4 heures, avec un départ depuis la région d'Hokkaido, au Japon, et un retour en mer. Le premier décollage est prévu pour le mois de décembre 2023.