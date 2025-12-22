C'est une transaction qui a tout d'une opération de sauvetage orchestrée en famille. Des vidéos montrent une flotte impressionnante de Cybertrucks stationnés devant les installations de SpaceX au Texas. L'entreprise aérospatiale a acheté un nombre colossal de véhicules à Tesla, une autre société dirigée par le même homme. On parle d'un millier d'unités déjà acquises, un chiffre qui pourrait grimper jusqu'à 2 000 à terme.

Quelle est l'ampleur de cette transaction intra-groupe ?

Le montage financier est simple : avec un prix de base avoisinant les 80 000 dollars, l'achat par SpaceX représente une injection de revenus comprise entre 80 et 160 millions de dollars pour Tesla. Une bouffée d'air frais non négligeable pour le constructeur automobile, surtout en fin d'année, alors que ses résultats sont scrutés à la loupe par les investisseurs et que les incitations fiscales pour les véhicules électriques arrivent à leur terme aux États-Unis.

Starbase has the most Cybertrucks I’ve ever seen together in the wild pic.twitter.com/TFaW0ThWPE — Ellie in Space ?? (@Ellieinspace) December 15, 2025

Cette manœuvre permet de soutenir artificiellement les chiffres de vente du véhicule pour le quatrième trimestre. Pour Tesla, dont les ventes américaines ont atteint en novembre leur plus bas niveau depuis près de quatre ans, ce soutien interne est crucial. Il s'agit de présenter des résultats plus flatteurs que la réalité du marché ne le suggère, en utilisant les fonds d'une entreprise privée pour consolider les performances d'une entreprise cotée.

Pourquoi une telle manœuvre était-elle nécessaire ?

La réponse tient en trois mots : un échec commercial cuisant. Le Cybertruck est loin, très loin, des objectifs fixés. Elon Musk promettait des ventes annuelles entre 250 000 et 500 000 unités. Dans les faits, les données d'immatriculation montrent que Tesla peine à écouler ne serait-ce que 20 000 véhicules par an, soit moins de 10 % de la capacité de production initialement prévue. Sur plus d'un million de réservations, seules 60 000 se seraient converties en commandes fermes.

Les raisons de cette débâcle sont multiples. Le véhicule de série est bien différent du prototype acclamé en 2019 : son prix est beaucoup plus élevé, son autonomie est plus faible et plusieurs fonctionnalités innovantes, comme le hayon se transformant en rampe, ont tout simplement disparu. À cela s'ajoutent huit rappels pour des défauts de conception parfois grossiers, achevant de ternir l'image de ce pick-up à l'allure futuriste mais aux performances décevantes.

Quelles sont les réactions et les implications ?

Malgré le contexte, Wall Street a salué l'opération. L'action de Tesla a grimpé de plus de 4 % suite à l'annonce, les marchés y voyant une solution pragmatique. Certains analystes défendent la stratégie d'Elon Musk, arguant qu'il est logique de "garder l'argent en famille" plutôt que d'acheter des véhicules chez des concurrents comme Ford ou General Motors. Pour Tesla, cela crée un client captif capable d'absorber les surplus de production.

Cependant, l'arrangement soulève des questions de gouvernance, notamment pour les futurs investisseurs de SpaceX, qui prépare son introduction en bourse. Est-ce une utilisation judicieuse des fonds de l'entreprise aérospatiale ? Ou simplement une manière de gérer les stocks excédentaires de Tesla ? Bien que l'opération soit légale, elle expose les synergies parfois troubles au sein de l'empire Musk, où les frontières entre les différentes entités semblent de plus en plus poreuses.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette opération entre SpaceX et Tesla est-elle légale ?

Oui, les experts juridiques confirment que l'achat de véhicules par SpaceX auprès de Tesla est tout à fait légal. Cependant, cela soulève des questions d'éthique et de gouvernance d'entreprise, notamment sur l'utilisation des fonds d'une société pour en soutenir une autre dirigée par la même personne.

Combien de Cybertrucks ont réellement été vendus au public ?

Tesla est très opaque sur ses chiffres de vente par modèle. Cependant, en se basant sur les données d'immatriculation, les estimations suggèrent que les ventes peinent à dépasser les 20 000 unités par an, bien loin des 250 000 initialement prévues par l'usine Gigafactory Texas.

Quel est le coût de cette acquisition pour SpaceX ?

L'achat porte sur 1 000 à 2 000 véhicules. Avec un prix unitaire d'environ 80 000 dollars, la transaction est estimée entre 80 et 160 millions de dollars, représentant un investissement majeur pour la flotte terrestre de l'entreprise aérospatiale.