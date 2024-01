La firme SpaceX d'Elon Musk n'aura pas réussi à atteindre l'objectif idéal de 100 lancements réalisés en 2023 mais elle en a été très proche. Avec le tir ce 29 décembre du lanceur lourd Falcon Heavy plaçant en orbite la navette expérimentale américaine X-37B dans le cadre de la mission militaire USSF-52, l'entreprise a tout de même réalisé un total de 96 tirs, répartis entre 91 lancements du lanceur Falcon 9 et 5 tirs de Falcon Heavy.

L'essentiel des mises en orbite par Falcon 9 concerne en outre le déploiement de la constellation de satellites de communications Starlink qui doit assurer un accès Internet depuis l'espace sur toute la surface du globe grâce à des milliers de satellites positionnés en orbite basse.

Les Etats-Unis loin devant

Alors que l'Europe est dans une phase de transition préparant l'arrivée des lanceurs Ariane 6 et Vega C en 2024, ce qui a limité ses prétentions à 3 tirs seulement en 2023, les Etats-Unis sont largement en tête des capacités de lancement spatial avec 107 tirs réalisés par différentes entreprises en 2023.

Falcon Heavy au décollage de la mission USSF-52 (credit : SpaceX)

La Chine progresse rapidement mais reste un cran derrière avec 67 lancements sur l'année. La pression devrait s'accroître alors que plusieurs entreprises chinoises préparent des lanceurs réutilisables similaires à ceux de SpaceX.

La Russie est parvenue à réaliser 19 tirs en 2023, principalement pour ses besoins militaires et de renseignement. L'année passée a également été marquée par la montée en puissance de l'Inde et de son agence spatiale ISRO, avec 7 tirs réalisés et une belle mission lunaire Chandrayaan-3 posée pas très loin du pôle Sud de la Lune, région peu explorée.

Un programme chargé en 2024

Pour 2024, SpaceX ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'est déjà fixé un objectif de 144 lancements, ce qui imposera un rythme soutenu tout au long de l'année.

Vaisseau Starship et booster Super Heavy (credit : SpaceX)

La poursuite du déploiement de Starlink devrait encore bien occuper les lanceurs Falcon 9 mais un autre grand projet devra aussi faire ses preuves : la mise en orbite du vaisseau Starship qui sera l'une des articulations du programme Artemis de la NASA pour un retour durable des humains sur la Lune et plus tard pour envisager la colonisation de la planète Mars.

L'enteprise d'Elon Musk ronge son frein en attendant le feu vert des régulateurs pour une troisième tentative du couple Starship / Super Heavy avec l'espoir cette fois de remplir tous les objectifs, dont celui d'une démonstration de rechargement en carburant directement dans l'espace.