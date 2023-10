En développant des lanceurs partiellement réutilisables, SpaceX a ouvert la voie à une industrie spatiale qui n'a plus à attendre de longs mois et de rares créneaux favorabes pour lancer ses satellites, par ailleurs généralement devenus plus nombreux et plus petits.

Les technologies de l'entreprise d'Elon Musk permettent désormais d'envoyer des grappes de dizaines de satellites à la fois, à l'image de sa propre constellation Starlink, tout en étant en capacité d'assurer un nouveau lancement en quelques jours seulement, tout en pouvant se permettre de réaliser aussi le tir de plusieurs fusées lourdes dans l'année.

SpaceX en est déjà à 74 tirs depuis le début de l'année, battant de loin son record de 61 tirs réalisés en 2022. Les quelques mois restant pour boucler l'année verront encore plusieurs lancements et la firme va tenter de se rapprocher des 100 lancements sur 2023, a indiqué son vice-président Bill Gerstenmaier devant une commission du Sénat américain.

Dépasser largement les 100 tirs en 2024

Et déjà, SpaceX se fixe pour objectif d'atteindre un nouveau record de 144 vols pour l'année 2024, a-t-il souligné devant les parlementaires. Cela conduira à un tir tous les 2,8 jours en moyenne, contre 3,9 actuellement.

L'entreprise est déjà en capacité de lancer plusieurs missions le même jour, ce qu'elle a fait à différentes reprises en réalisant deux tirs de lanceur Falcon 9 à quelques heures d'intervalle, et elle ne manque pas de clients, entre ses propres missions pour étoffer Starlink (qui représentent 60% de ses tirs cette année) et les nombreuses demandes extérieures.

Le lanceur Falcon 9 reste le coeur de la stratégie de SpaceX mais le lanceur lourd Falcon Heavy et le futur vaisseau spatial Starship épaulé par le booster Super Heavy lui ouvrent de nouvelles opportunités.

SpaceX attend le feu vert de la FAA pour réaliser un second vol d'essai pour Starship, après un premier tir en avril qui a eu un goût d'inachevé, le vaisseau ayant été détruit lors de son ascension.

Trop de lenteurs administratives pour SpaceX

Elon Musk, ainsi que d'autres acteurs du secteur spatial, s'agace de ces lenteurs administratives et plaide pour un encadrement plus agile, sachant que l'essai / erreur et la modification de design en cours de route sont au coeur de la progression rapide des techniques et des débouchés commerciaux qui en découleront.

Attendre un agrément qui met du temps à venir à cause d'un manque de personnel à la FAA pour traiter tous les aspects du dossier alors que tout est paré au décollage tend à être contre-productif, font valoir les champions du secteur qui appellent à des réformes dans la gouvernance.

Starship aura un grand rôle à jouer dans le retour des humains sur la Lune et à plus long terme dans la possibilité d'amener des humains sur la planète Mars. Polyvalent, le vaisseau pourrait également servir de station orbitale ou réaliser des vols ultra-courts vers n'importe quel point du globe terrestre.