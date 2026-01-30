L'empire technologique d'Elon Musk est en pleine ébullition. Selon plusieurs sources concordantes, des discussions sont en cours pour une potentielle fusion entre SpaceX et deux autres de ses entreprises majeures : xAI et Tesla. Cette consolidation serait envisagée avant l'introduction en Bourse de SpaceX, prévue cette année.

Quelles sont les options sur la table ?

Deux scénarios principaux sont actuellement étudiés. Le premier, rapporté par Reuters, concerne une fusion entre SpaceX et xAI, l'entreprise derrière Grok et qui contrôle déjà le réseau social X. Une telle opération regrouperait les fusées, les satellites Starlink et l'IA sous une seule et même bannière.

L'autre possibilité, évoquée par Bloomberg, est un rapprochement entre SpaceX et Tesla. Cette idée, poussée par certains investisseurs, créerait des synergies entre les capacités de stockage d'énergie de Tesla et le projet de SpaceX de déployer des centres de données alimentés par l'énergie solaire dans l'espace.

Pourquoi une telle consolidation est-elle envisagée ?

La vision d'Elon Musk est le principal moteur de cette stratégie, et elle ne date pas d'aujourd'hui. L'objectif est de bâtir un écosystème intégré où chaque entreprise soutient les autres.

Sans compter que les synergies financières sont évidentes, sachant que xAI a déjà reçu des milliards de dollars d'investissement de la part de SpaceX et Tesla.

En outre, une telle consolidation répondrait à une critique récurrente concernant le fait qu'Elon Musk a tendance à se disperser entre ses multiples sociétés.

Quel impact pour l'introduction en bourse de SpaceX ?

L'introduction en Bourse de SpaceX est l'une des plus attendues, avec une valorisation qui pourrait dépasser 1 500 milliards de dollars. Une fusion préalable pourrait complexifier le processus, mais aussi renforcer l'attrait de l'entreprise sur la vision globale d'Elon Musk.