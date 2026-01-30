L'idée d'une cotation de SpaceX, longtemps repoussée par son fondateur, semble désormais sur une trajectoire concrète et vise une valorisation au-delà de 1000 milliards de dollars.

Des discussions menées depuis décembre 2025 par le directeur financier, Bret Johnsen, avec des investisseurs privés confirment les préparatifs pour une potentielle introduction en bourse mi-2026.

Cette échéance n'est pas choisie au hasard en alignant les ambitions financières sur un calendrier personnel...et même astronomique !

Une valorisation stratosphérique pour un projet hors normes

Le chiffre qui retient l'attention est la valorisation visée : environ 1500 milliards de dollars. C'est presque le double de sa dernière évaluation lors d'une vente d'actions sur le marché secondaire en décembre 2025, qui s'élevait à 800 milliards de dollars.

Pour financer ses projets, notamment le développement du système Starship destiné à atteindre Mars, SpaceX chercherait à lever jusqu'à 50 milliards de dollars.

Si cette opération se concrétisait, elle éclipserait le record détenu par Saudi Aramco, qui avait levé 29 milliards de dollars en 2019. L'appétit des investisseurs pour les secteurs de la technologie spatiale, de l'IA et des infrastructures à grande échelle, combiné à une entrée en bourse après plusieurs années de ralentissement, crée un contexte favorable à une telle démarche.

Les moteurs de la croissance et les motivations de Musk

Plusieurs facteurs expliquent cette réévaluation massive. Le succès commercial de Starlink, le service d'internet par satellite, est devenu un générateur de trésorerie significatif pour l'entreprise.

En parallèle, les avancées continues dans le développement des fusées réutilisables et une cadence de lancements en augmentation constante renforcent la confiance du marché.

La personnalité d'Elon Musk imprègne également fortement la stratégie. La date de la mi-juin 2026 coïnciderait avec son 55ème anniversaire le 28 juin, mais aussi avec un alignement planétaire rare de Jupiter et Vénus.

Ce sens du timing, entre symbole personnel et marketing cosmique, est une signature du milliardaire, qui détient environ 42 % de l'entreprise.

Un écosystème technologique en pleine expansion

Au-delà de ses activités de lancement, SpaceX s'intègre de plus en plus dans l'écosystème technologique global de Musk. L'entreprise a notamment investi 2 milliards de dollars dans xAI, la start-up d'intelligence artificielle qui a depuis fusionné avec le réseau social X. Musk a même évoqué la possibilité que Tesla investisse également dans xAI.

Cette stratégie suggère une vision à long terme où l'entreprise ne serait pas seulement un lanceur, mais un pilier d'une infrastructure technologique globale, incluant des data centers en orbite connectés via son réseau de satellites.

Alors que les marchés se préparent à une année riche en cotations majeures, avec des acteurs comme Anthropic et OpenAI également en lice, l'arrivée de SpaceX pourrait redéfinir les standards de la finance mondiale.