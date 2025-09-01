Le surlendemain du dixième vol d'essai orbital de sa fusée géante Starship et du premier vol réussi du Ship dans sa deuxième version, SpaceX a plus discrètement procédé à un lancement de routine d'une fusée Falcon 9 dans le cadre d'une mission Starlink (Starlink Group 10-11).

Depuis le Launch Complex 39-Pad A au centre spatial Kennedy en Floride, une fusée Falcon 9 a décollé jeudi vers 04h10 heure locale et a déployé avec succès 28 satellites (Starlink v2 mini) destinés à la constellation Starlink d'accès à Internet depuis l'espace et l'orbite terrestre basse.

Un peu moins de 9 minutes après le décollage, le booster B1067 de Falcon 9 est revenu se poser sur la barge automatisée « A Shortfall of Gravitas » stationnée dans l'océan Atlantique. Un 122e atterrissage du genre sur cette barge de récupération et le 495e atterrissage pour un booster de SpaceX.

Un nouveau record de réutilisation

Pour le premier étage B1067 du lanceur Falcon 9 avec la mission Starlink Group 10-11, il s'agissait surtout du 30e vol. À ce titre, c'est un nouveau record de réutilisation. Précédemment, le booster B1067 avait servi le 2 juillet dernier à une autre mission Starlink.

Le vol inaugural du booster B1067 avait eu lieu en juin 2021 avec la mission CRS-22 de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS).

Au compteur, ce booster affiche désormais les missions CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, O3B mPOWER-A, PSN SATRIA, Telkomsat Merah Putih 2, Galileo L13, Koreasat-6A et un total de 19 missions Starlink.

Trois autres boosters à 27 vols

Derrière le record à 30 vols du booster B1067, les boosters B1063 (vol inaugural en novembre 2020) et B1071 (vol inaugural en février 2022) sont à 27 vols. Ils devraient être rejoints dès la fin de cette semaine par le booster B1069 (vol inaugural en décembre 2021) qui est actuellement à 26 vols.

