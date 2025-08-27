La pression était immense, mais le pari est réussi. Le 26 août, la méga-fusée Starship de SpaceX a brisé sa série de malchance en réalisant un dixième vol d'essai quasi sans faute. Décollant de sa base du Texas, le plus grand et plus puissant lanceur jamais construit a validé des étapes cruciales de sa feuille de route, redonnant un souffle vital au programme d'Elon Musk et à son partenaire, la NASA.

Quels étaient les objectifs de ce dixième vol d'essai ?

Après trois échecs consécutifs qui avaient vu la destruction de l'étage supérieur, ce dixième vol était celui de la confirmation. SpaceX devait prouver que ses corrections fonctionnaient. Les objectifs principaux ont tous été atteints :

Le booster Super Heavy a effectué un retour contrôlé avant d'amerrir en douceur dans le golfe du Mexique.

L'étage supérieur (le Starship lui-même) a atteint l'espace et a réussi pour la première fois à déployer des satellites factices Starlink grâce à un ingénieux système de distribution.

Le vaisseau a survécu à une rentrée atmosphérique intense avant de réaliser un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien.



Ce vol a-t-il été un succès total ?

Le succès est indéniable, même si quelques anomalies ont été observées. Un des 33 moteurs du booster Super Heavy s'est éteint prématurément, mais les autres ont compensé sans impacter la mission. Plus visible, le bouclier thermique du Starship a souffert durant la rentrée, des images montrant des ailettes de contrôle partiellement brûlées.

Malgré ces dégâts, le vaisseau a conservé un contrôle parfait jusqu'à l'amerrissage, prouvant la robustesse de sa conception. Conformément au plan de vol, les deux étages ont explosé après leur amerrissage, une fin de mission anticipée pour ces prototypes.

Pourquoi ce succès est-il si crucial pour la NASA ?

Ce vol réussi est un immense soulagement pour la NASA. L'agence spatiale américaine a misé des milliards de dollars sur Starship, qui a été sélectionné comme l'alunisseur pour sa mission Artemis III, censée ramener des astronautes sur la Lune.

Les échecs précédents avaient fait craindre un retard considérable pour le programme lunaire américain, d'autant que la Chine progresse à grands pas vers son propre objectif lunaire. Ce succès remet SpaceX "sur les rails" et rend le calendrier de la NASA, bien que tendu, de nouveau crédible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Starship est-elle la fusée la plus puissante jamais construite ?

Oui. Avec ses 400 pieds de haut (environ 122 mètres) et la poussée combinée de ses 33 moteurs Raptor sur le booster Super Heavy, Starship est le lanceur le plus grand et le plus puissant de l'histoire, dépassant la fusée Saturn V du programme Apollo.

Quel est l'objectif final de Starship ?

L'ambition d'Elon Musk est de rendre Starship entièrement et rapidement réutilisable. Si SpaceX y parvient, le coût d'accès à l'espace pourrait être drastiquement réduit, rendant possibles des projets comme le déploiement de la prochaine génération de satellites Starlink, le retour sur la Lune et, à terme, la colonisation de Mars.

Quand aura lieu le prochain vol d'essai ?

SpaceX n'a pas encore annoncé de date, mais la philosophie de l'entreprise est de "casser et réparer" rapidement. Si les prochains tests s'enchaînent avec succès toutes les six à huit semaines, le programme pourrait rapidement rattraper son retard.