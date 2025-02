Pour SpaceX, les missions Starlink s'enchaînent à un rythme effréné. Ne serait-ce que depuis le début de cette année 2025, ce sont 17 missions Starlink qui ont été lancées par la fusée Falcon 9 et la 18e est déjà sur le pas de tir pour placer de nouveaux satellites de télécommunications en orbite terrestre basse.

Dans son bulletin Jonathan's Space Report sur les lancements de satellites, l'astrophysicien Jonathan McDowell répertorie plus de 8 000 satellites Starlink envoyés depuis que le début du déploiement de la constellation pour un accès à Internet.

Le cap des 8 000 satellites Starlink a été repéré par Spaceflight Now. Cela ne signifie pas que plus de 8 000 satellites Starlink sont actuellement opérationnels, ni même en orbite. Il faut compter sur près de 7 100 satellites toujours en orbite et une trentaine de moins pour le nombre de satellites Starlink opérationnels.

Starlink en moyen de pression ?

Au-delà de ces chiffres impressionnants, les satellites et le système Starlink font aujourd'hui parler d'eux comme un levier de pression de l'administration Trump qui souhaite que l'Ukraine fournisse aux États-Unis des terres rares et d'autres minéraux. Une sorte de contrepartie au soutien américain à l'effort de guerre contre la Russie.

Selon Reuters, des négociateurs américains ont évoqué la possibilité de couper l'accès de l'Ukraine à Starlink, alors que ce système y a pris une ampleur considérable et stratégique. Sachant par ailleurs que c'est la Pologne qui paie l'abonnement Starlink de l'Ukraine.

Une telle menace aurait été brandie lors de discussions entre des responsables américains et ukrainiens, après le rejet du président Volodymyr Zelensky d'une proposition du secrétaire au Trésor américain. Propriétaire de SpaceX et de Starlink, Elon Musk a réagi en indiquant que l'article de Reuters est faux.