Une bonne partie des tirs du lanceur Falcon 9 de la firme SpaceX sont consacrés à la mise en orbite de grappes de satellites Starlink en vue de créer une constellation de plusieurs milliers d'appareil quadrillant le ciel et assurant des communications et un accès à internet jusque dans les zones dépourvues de tout réseau de communication terrestre.

Si la firme commercialise essentiellement un accès fixe à l'internet par satellite, elle proposera bientôt la possibilité d'accéder aux communications par satellite depuis un smartphone standard non modifié ou spécifique pour cette fonctionnalité.

Tout en déployant cette constellation à usage majoritairement civil (même si on a pu voir un rôle plus militaire avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie), SpaceX aurait un autre projet de constellation, complètement militaire cette fois-ci.

Starshield, l'autre constellation de SpaceX

L'agence Reuters rapporte que SpaceX construit pour le NRO (National Reconnaissance Office), l'agence de renseignement américaine récupérant des informations à partir d'observation satellite, une constellation de plusieurs centaines de satellites espions.

Le projet, dont les modalités restent secrètes, est connu sous le nom Starshield et aurait une valeur de 1,8 milliard de dollars. Le savoir-faire de SpaceX en matière de conception de satellites évoluant en orbite basse pour un coût modéré mais aussi sa capacité à lancer des dizaines de satellites à chaque tir de ses lanceurs réutilisables jouent sans doute beaucoup dans le choix de SpaceX.

Si tout le monde reste évidemment discret sur le programme Starshield, le NRO confirme seulement le développement d'une nouvelle génération de système de satellites, sans préciser avec quels partenaires.

Le projet entre en tous les cas dans la nouvelle doctrine militaire des Etats-Unis qui, face à la montée des menaces, veut se doter d'essaims de drones et de satellites faciles à déployer et à remplacer, rendant difficile la neutralisation des services qu'ils proposent.

Escalade militaire spatiale

Le réseau Starshield est supposé pouvoir surveiller des mouvements au sol à peu près n'importe où sur le globe et partager ses informations avec d'autres services de renseignement pour pouvoir réagir rapidement si besoin.

SpaceX a déjà réalisé plusieurs missions pour l'armée américaine, déployant des charges utiles dont le rôle n'a pas été rendu public. Certains d'entre eux seraient en fait des prototypes de satellites Starshield, rapporte encore Reuters.

L'espace terrestre proche tend à se militariser rapidement, chaque grande nation voulant ses propres constellations. La menace d'une arme nucléaire russe spatiale a créé l'émoi il y a quelques semaines chez les politiques et militaires américains, appelant à une accélération des moyens spatiaux.