Dès le deuxième tir d'essai du vaisseau spatial Starship en novembre dernier, la société SpaceX avait indiqué qu'elle était prête à retenter sa chance dans les plus brefs délais.

Malgré de nouvelles avancées, la fusée avait dû être détruite lors de son ascension à la suite d'un problème technique. Mais pour mener à bien cette nouvelle tentative, il fallait d'abord obtenir l'accord de la FAA (Federal Aviation Administration).

Cette dernière a mené une investigation sur les causes de l'explosion du deuxième essai et a demandé une grosse quinzaine de modifications dans le design de Starship et de son booster Super Heavy.

Dès le mois de janvier, les préparatifs pour un troisième tir d'essai de Starship ont démarré et ils se sont poursuivis en février avec l'assemblage du vaisseau spatial sur le pas de tir de Boca Chica, puis des essais de remplissage des réservoirs et du compte à rebours.

La FAA valide, SpaceX déclenche aussitôt le troisième tir d'essai

L'accord de la FAA n'était toujours pas sur la table mais Elon Musk affichait sa confiance pour une tentative durant le mois de mars. L'autorisation de vol de la FAA a finalement été officiellement accordée ce 13 mars 2024.

Elle confirme que toutes les conditions, techniques, juridiques et environnementales, sont remplies et que la firme aérospatiale peut réaliser un nouveau tir de son engin spatial très attendu dans le cadre du programme spatial américain.

Essai de remplissage des réservoirs de Starship début mars

Comme à son habitude, SpaceX (et Elon Musk) va très vite et a programmé le troisième tir d'essai de Starship pour le lendemain, à savoir ce 14 mars 2024 à 12h30 (heure française).

La nouvelle tentative Flight 3 sera visible en direct en streaming et répond à la doctrine de l'essai / erreur où chaque tentative n'est pas forcément vouée au succès mais permet de faire avancer la technique.

SpaceX espère tout de même bien réussir à atteindre l'orbite sur ce troisième essai, d'autant plus qu'un certain nombre de manoeuvres inédites seront tentées pour l'occasion.

De multiples technologies à l'essai

Starship devra ainsi faire l'essai d'ouverture et de fermeture de son sas pouvant contenir une charge utile et procéder et au redémarrage dans l'espace de son moteur Raptor pour préparer sa rentrée dans l'atmosphère.

Une fois en orbite, le vaisseau spatial testera une procédure de transfert de carburant entre deux réservoirs, préparant la capacité à recharger les véhicules spatiaux directement depuis l'espace avant d'entamer des voyages lointains.

Starship launch attempt in ~5 hours

pic.twitter.com/cEBv1EHsQf — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024

Enfin, une nouvelle trajectoire va être testée et amènera Starship à prendre comme point de chute l'Océan Indien, au lieu de l'Atlantique ou du Pacifique.

Un succès de ce troisième vol d'essai permettrait à la NASA de consolider son calendrier pour le programme Artemis de retour des humains sur la Lune et qui doit largement faire appel aux vaisseaux Starship pour acheminer des humains puis du matériel afin d'établir un campement.

La mission Flight 3 sera donc suivie avec beaucoup d'attention pour les nouveautés technologiques qu'elle introduit mais aussi pour sa valeur stratégique au regard des enjeux spatiaux américains mais aussi internationaux.