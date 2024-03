Les deux premiers tirs d'essai du vaisseau spatial Starship n'ont pas permis d'aller au bout des missions prévues, une destruction ayant été déclenchée pendant la phase d'ascension dans les deux cas.

Cela n'empêche pas SpaceX de faire progresser le design à chaque tentative et d'espérer pouvoir enfin obtenir un succès total qui rassurerait ses partenaires, à commencer par la NASA.

Cette dernière compte sur les fusées Starship pour réaliser plusieurs étapes importantes du programme Artemis devant ramener des humains sur la Lune puis y établir une base.

Toujours en attente de l'accord de la FAA

Chaque essai manqué est préjudiciable pour le calendrier des missions Artemis mais SpaceX doit aussi composer avec l'obtention des agréments des administrations comme la FAA (Federal Aviation Administration), ce qui peut prendre du temps.

Starship : et ce n'est encore que le remplissage des réservoirs...

L'investigation sur le deuxième vol de Starship a été bouclée la semaine dernière, mettant en avant 17 points que SpaceX doit corriger avant de pouvoir prétendre à un troisième essai.

Depuis le deuxième tir de novembre 2023, SpaceX attend donc que toutes les approbations soient données pour se lancer dans une nouvelle tentative, ou Flight 3, alors même qu'elle est déjà techniquement prête à procéder à un nouveau tir.

Une fois l'accord obtenu, l'entreprise d'Elon Musk procédera sans doute dans les heures ou jours qui suivent à la mission Flight 3 avec un espoir grandissant de succès.

Préparatifs en cours avant lancement imminent ?

Elon Musk semblait évoquer une fenêtre possible durant le mois de mars 2024. En attendant d'obtenir les feux verts, Starship a été assemblé sur son booster Super Heavy et un test de remplissage des réservoirs et de compte à rebours vient d'être réalisé ce 4 mars.

Ce sont des procédures indispensables avant de mener un nouveau tir et le fait que SpaceX les ait déclenchées sur la starbase de Boca Chica (Texas) suggère que le troisième tir d'essai de Starship n'est sans doute plus très loin.

Outre la capacité à atteindre son orbite, le prochain essai de Starship devra démontrer la capacité à transférer du carburant d'un réservoir à un autre, préparant la possibilité de pouvoir recharger les fusées directement dans l'espace, avant de les envoyer vers des destinations plus lointaines, de la Lune à, plus tard, la planète Mars.