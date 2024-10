La cinquième mission d'essai du vaisseau Starship a permis à SpaceX de poursuivre l'expérimentation et la validation des techniques qui permettront ensuite de s'attaquer à la colonisation de la Lune puis de Mars.

Si Starship a réussi comme la mission précédente à atteindre l'orbite terrestre, le grand moment de cette mission a été de réussir à récupérer l'étage principal Super Heavy juste avant de toucher le sol grâce à une pince géante Mechazilla.

La manoeuvre, jamais tentée précédemment, a été un succès dès ce premier essai et constitue une nouvelle démonstration de force pour SpaceX. Les images dignes d'un jeu ou d'un film de science-fiction ont fait le tour du monde et préparent les esprits à une conquête spatiale entrant dans une nouvelle phase et ne se limitant plus à l'espace proche de la Terre.

Mechazilla, l'outil pour accélérer les cadences de tir

La récupération du booster avec la pince Mechazilla évite d'avoir à le doter d'un train d'atterrissage et doit permettre de le remettre en service très rapidement, en quelques heures tout au plus.

Mais ce n'est que le premier volet de la stratégie choisie par SpaceX. La firme anticipe en effet de pouvoir également bientôt récupérer le vaisseau spatial Starship par la même méthode.

Actuellement, le vaisseau termine son retour sur Terre par un amerrissage dans l'Océan Indien mais, étant lui aussi réutilisable, l'objectif sera pareillement de pouvoir le récupérer au vol juste avant de toucher terre, de l'inspecter et de le rendre de nouveau opérationnel dans des délais courts.

Starship pourra aussi être récupéré par Mechazilla

SpaceX indique déjà vouloir tenter la manoeuvre de capture de Starship par Mechazilla début 2025 lors d'un prochain vol d'essai, a indiqué son dirigeant Elon Musk sur le réseau social X.

L'entreprise aura ainsi plusieurs options pour faire atterrir ou amerrir son vaisseau spatial en fonction des missions et des calendriers. Elle a sans doute hâte de mener la prochaine mission d'essai et elle a même déjà réalisé le test d'allumage statique des moteurs de Starship 6 mais il faudra de nouveau attendre le feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration).

Il s'est passé presque cinq mois entre les vols d'essai Starship 4 et Starship 5 et il reste à voir si les appels du pied d'Elon Musk pour raccourcir ce temps administratif et d'évaluation du vol seront entendus.