Les préparatifs se poursuivent pour le prochain vol d'essai du vaisseau spatial Starship. Les trois premières tentatives ont permis de faire progresser les techniques mais aucune n'a réussi un sans faute complet, la fusée ayant été détruite durant l'ascension ou le retour dans l'atmosphère.

Chaque essai a tout de même permis de valider certaines techniques qui pourront être réexploitées ultérieurement et qui préparent pour certaines les prochaines étapes du programme Artemis de la NASA préparant le retour des humains sur la Lune.

Starship Flight 4, ce ne sera pas pour le moi de mai

SpaceX, la firme d'Elon Musk, a mis en place une stratégie d'essai / erreur qui nécessite de réaliser de multiples essais et de corriger les problèmes et défaillances au fur et à mesure. Un rythme soutenu est donc nécessaire mais il faut composer avec les nécessaires autorisations réglementaires qui n'arrivent pas assez vite au goût du milliardaire.

Starships preparing for spaceflight pic.twitter.com/cX5u17NHRQ — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

Après la troisième tentative réalisée en mars, SpaceX espérait procéder au quatrième tir d'essai de Starship dès le mois de mai et continuer d'expérimenter diverses techniques.

Tandis que des essais de mise à feu statique des moteurs ont été réalisés en prévision du Flight 4 (ou IFT-4), préparant la nouvelle séquence, Elon Musk a annoncé que le prochain décollage de Starship ne se fera finalement pas avant le mois de juin.

Un quatrième essai encore plein de surprises

Même avec ce léger décalage, cela permettrait de réaliser pour la première fois deux tirs de Starship à deux mois d'écart seulement, sachant que SpaceX anticipe de pouvoir réaliser entre 6 et 9 tirs cette année.

Pour tenir une telle cadence, plusieurs vaisseaux Starship sont construits en parallèle et adaptés au fur et à mesure en fonction des avancées réalisées avec les vols précédents.

Cette approche permet à la firme d'avancer très vite dans le développement de ses lanceurs. Pour le quatrième tir d'essai, SpaceX doit tester l'atterrissage en douceur du booster Super Heavy grâce à l'utilisation de Mechazilla, une pince géante qui pourra attraper et stabiliser le booster à son arrivée.