Si SpaceX n'a pas encore réussi un sans faute complet pour ses missions d'essai de mise en orbite du vaisseau spatial Starship, la troisième tentative, ou Flight 3, s'en est beaucoup approchée.

Seule la dernière phase de retour sur Terre ne s'est pas déroulée correctement, conduisant à une destruction du véhicule lors de la redescente dans l'atmosphère. Les étapes précédentes ont cependant été réalisées avec succès dont celles de la démonstration de plusieurs techniques utiles pour la conquête spatiale future.

L'une d'elle portait sur la capacité de transférer du propergol d'un réservoir à un autre au sein du vaisseau Starship. Cette technique prépare la possibilité de créer des stations-service de l'espace qui pourront recharger les fusées après leur décollage depuis la Terre en ayant utilisé leurs réserves pour vaincre l'attraction terrestre et avant de poursuivre leur périple vers la Lune ou, plus tard, la planète Mars.

La recharge en combustible depuis l'espace, point-clé de la conquête spatiale

SpaceX n'avait pas donné de détails sur cette opération et avait seulement indiqué son succès. La NASA a confirmé le 26 avril dernier que le transfert de 10 tonnes d'oxygène liquide s'était déroulé comme prévu, permettant de passer à la phase suivante.

Cette dernière se jouera en 2025 et consistera cette fois à transférer du comburant entre deux vaisseaux Starship en orbite. Le projet est de lancer un premier vaisseau Starship en orbite puis un second quelques semaines plus tard qui viendra s'arrimer au premier et lui transférer du propergol.

Les deux vaisseaux Starship se détacheront ensuite l'un de l'autre et quitteront leur orbite. Pour cette mission, le système de vol est déjà prêt mais le représentant de la NASA a souligné qu'il restait du travail pour bien appréhender tous les aspects de la mission lorsque les deux Starship seront réunis.

Etape préalable à l'alunisseur HLS

Maîtriser cette technique sera essentiel pour les prochaines étapes du programme Artemis et notamment pour permettre d'acheminer l'alunisseur HLS (Human Landing System) préparé par SpaceX pour poser des humains sur le sol lunaire d'ici 2026.

La firme d'Elon Musk sera en effet un rouage essentiel dans le retour des humains sur la Lune avant de penser à établir une base lunaire dont les étapes de mise en place sont à l'étude dès à présent.

Après la démonstration de 2025, SpaceX prévoit de réaliser un tir d'essai du HLS sans humains à bord mais avec l'étape de recharge en oxygène liquide et l'envoi sur la Lune. Pour gagner du temps, elle devrait également tester la procédure de décollage depuis la surface de la Lune, étape qui n'était pas initialement prévue pour cette mission déjà très complexe.