La date du 10 janvier initialement évoquée par Elon Musk n'est plus d'actualité. De manière plus officielle, SpaceX annonce que le septième vol d'essai orbital du Starship aura lieu le 13 janvier au plus tôt. Depuis Boca Chica au Texas et le site Starbase, une fenêtre de tir sera ouverte à 16h (23h heure de Paris).

Avec pour objectif de pouvoir réaliser des missions plus longues, une nouvelle version du Starship est sur le pas de tir. Elle bénéficie notamment de réservoirs plus grands pour une augmentation de 25 % du volume de carburant.

La taille des volets avant a été réduite et ils ont été déplacés plus loin du bouclier thermique, afin de diminuer leur exposition à la chaleur lors de la rentrée atmosphérique. Le bouclier thermique utilise des tuiles de dernière génération et comprend une couche de secours pour protéger des tuiles manquantes ou endommagées.

Un premier test de déploiement de charge utile

Pour le septième vol d'essai du Starship, SpaceX insiste sur un premier test de déploiement de charge utile dans l'espace. Il s'agit d'une dizaine de simulateurs de satellites Starlink avec une taille et une masse similaires aux satellites Starlink V3.

Les simulateurs Starlink seront sur la même trajectoire suborbitale que Starship et brûleront dans l'atmosphère. Comme lors du sixième vol d'essai, il est prévu de rallumer un moteur Raptor dans l'espace.

Avec Starship, SpaceX espère pouvoir déployer à terme une soixantaine de satellites Starlink V3 par lancement et pour ajouter 60 Tbit/s de capacité au réseau Starlink.

Une capture en vol de Super Heavy

Sur un total de 33 moteurs Raptor et sans changement de version, le booster Super Heavy est équipé d'un moteur qui avait été utilisé lors du cinquième vol d'essai. C'est au cours de ce dernier que le premier étage avait été capturé par les bras mécaniques de la tour de lancement avant de toucher le sol.

Pour le septième vol d'essai, une nouvelle capture de Super Heavy par la tour de lancement est prévue. Des améliorations ont été apportées pour la protection de nouveaux capteurs et pour éviter de les endommager au décollage.

Du côté du Starship et après son passage dans l'espace, ce sera encore une fois un amerrissage dans l'océan Indien.

N.B. : Source images : SpaceX.