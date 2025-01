Le septième vol d'essai orbital du Starship est proche. Il est actuellement attendu pour le 10 janvier et SpaceX dévoile qu'il sera le théâtre d'un premier déploiement de charge utile dans l'espace. En l'occurrence, une dizaine de simulateurs Starlink qui auront une taille et un poids similaires aux satellites Starlink V3 de nouvelle génération.

Avec Starship, SpaceX a l'ambition finale de déployer une soixantaine de satellites Starlink V3 par lancement et pour ajouter 60 Tbit/s de capacité au réseau Starlink, soit 20 fois plus que par lancement de la fusée Falcon 9 aujourd'hui.

Dans le cadre du vol d'essai, les simulateurs Starlink seront sur la même trajectoire suborbitale que Starship et brûleront dans l'atmosphère. Avec le Starship, il est prévu de rallumer un seul moteur Raptor dans l'espace, comme cela avait été le cas lors du sixième vol d'essai.

Une nouvelle version du Starship

Pour le septième vol d'essai, SpaceX confirme une nouvelle version du Starship qui profite de modifications afin d'effectuer des missions plus longues. Au niveau du système de propulsion, c'est notamment une augmentation de 25 % du volume de propergol et un module d'avionique amélioré pour le contrôle des valves et la lecture des capteurs.

Le bouclier thermique du Starship utilise des tuiles de dernière génération avec une couche de secours pour une protection contre des tuiles manquantes ou endommagées lors de la rentrée atmosphérique. Sachant que le Starship effectuera encore un amerrissage dans l'océan Indien.

Pas de nouvelle version pour le booster Super Heavy qui réutilisera un moteur Raptor du booster récupéré lors du cinquième vol d'essai. Ce fameux vol où Super Heavy avait été capturé par les bras mécaniques de la tour de lancement avant de toucher le sol.

Le booster Super Heavy à capturer

Il y aura bel et bien une tentative de rééditer l'exploit d'attraper le booster Super Heavy en vol lors de son atterrissage. En rappelant que cette tentative avait été annulée pour le sixième vol d'essai, en raison de conditions jugées défavorables.

SpaceX souligne des mises à niveau matérielles de la tour de lancement qui doivent augmenter la fiabilité de sa capture. Cela comprend également les protections de capteurs sur les bras de la tour qui avaient été une des causes de la précédente tentative avortée. Elles avaient été endommagées au lancement.

N.B : Source images : SpaceX.