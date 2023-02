Dans la stratégie de la société SpaceX, la fusée Starship tient une place à part dans la mesure où elle permettra de concrétiser des projets spatiaux au-delà de l'espace proche de la Terre.

Avec son énorme capacité d'emport, elle pourra transporter les matériaux nécessaires à la construction de bases spatiales lunaires (station orbitale et installations à la surface de notre satellite naturel) et elle constituera le véhicule pour de futures missions de colonisation de la planète Mars.

Mais pour déclencher cet avenir, il faudra déjà réussir un premier vol orbital qui validera les techniques mises en oeuvre. Ce moment a été promis par Elon Musk à de multiples reprises et repoussé tout autant de fois.

Starship quasiment prêt pour le grand départ

La science aérospatiale est faite de nombreux essais et d'innombrables vérifications avant de lancer la mission proprement dite et de nouveaux ajustements contribuent régulièrement à repousser le calendrier, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande première.

Starship sur son pas de tir de Boca Chica (Texas)

Malgré tout, le lancement d'une telle mission est aussi conditionnée par les autorisations des autorités compétentes, notamment la FAA (Federal Aviation Administation) que ce soit pour l'utilisation des fréquences que de l'espace aérien et SpaceX doit aussi adapter ses projets à ce contexte réglementaire.

La fusée Starship est entièrement montée (elle est greffée à un lanceur Super Heavy) et installée sur le site de Boca Chica (Texas) où elle passe différents tests. Parmi ceux-ci, il reste celui, crucial, de l'allumage statique des 33 moteurs Raptor simultanément.

Un enjeu colossal

Ce n'est qu'ensuite que SpaceX pourra prévoir une fenêtre de tir précise. En attendant, Elon Musk, patron de la firme, a indiqué dans un tweet que "si tout se passe bien" dans les tests restants, le premier vol orbital de Starship pourrait intervenir durant le mois de mars 2023.

Essai moteur statique de Starship

L'estimation d'un lancement fin février n'est donc plus d'actualité alors que la firme dispose d'une autorisation de vol depuis 2021 mais n'a pas encore pu l'exploiter et a régulièrement repoussé la fenêtre de lancement.

Réussir le vol orbital de Starship serait un nouveau coup d'éclat pour SpaceX et Elon Musk, alors que ses lanceurs Falcon 9 ont déjà une belle carrière commerciale grâce à la capacité de les réutiliser et que ses capsules Dragon effectuent des allers-retours réguliers vers la Station Spatiale Internationale (ISS) pour acheminer astronautes et fret.

Le succès sera conditionné au bon fonctionnement des moteurs Raptor. Il y a quelques trimestres, Elon Musk mettait en avant des problématiques de production de ces puissants moteurs et évoquait un risque de faillite de l'entreprise si elles n'étaient pas résolues à temps.