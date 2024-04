Hormis Le Slip Français et Speedy France, Sport 2000 a également communiqué sur une cyberattaque et a émis une alerte pour une compromission de données personnelles. Elles ne comprennent ni les mots de passe, ni les coordonnées bancaires.

Une plainte a été déposée pour intrusion frauduleuse dans un système d'information, tandis que la violation de données personnelles a été notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Sur une page dédiée, Sport 2000 liste les données personnelles touchées par l'incident de cybersécurité. Il y figure notamment le nom, prénom, adresse e-mail et postale, numéro de téléphone mobile, ainsi que d'autres informations en lien avec les cartes de fidélité, les montants d'achats en ligne ou en magasin.

" Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les prochains jours si vous recevez des e-mails, SMS, ou appels téléphoniques en provenance du groupe Sport 2000 qui vous paraîtraient suspects, et de nous en faire part immédiatement. Et également de ne jamais communiquer vos identifiants et/ou mots de passe ", écrit le groupe.

Un acte revendiqué par Epsilon Group

Sur le réseau social X et sur une chaîne Telegram, le vol de données est revendiqué par le groupe francophone Epsilon. Via un forum cybercriminel, une base de données de Sport 2000 est mise en vente. Elle concernerait plus de 4,3 millions de clients.

Créé par des individus se présentant en tant que ChatNoir et Casquette, Epsilon Group fait beaucoup parler de lui depuis le début de cette année. Dernièrement, il a revendiqué le vol de données personnelles de clients de LDLC, et dans un tout autre registre le détournement des comptes sur X des chaînes et radios BFM et RMC.