Le géant suédois du streaming audio présente des résultats robustes pour son troisième trimestre 2025, dépassant les attentes.

Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels pour Spotify grimpe à 713 millions (+11 % sur un an). Parallèlement, le nombre d'abonnés Premium payants augmente de 12 % sur un an pour atteindre 281 millions.

Cette croissance se traduit par un chiffre d'affaires total de 4,27 milliards d'euros, en hausse de 7 % sur un. Cependant, les revenus publicitaires ont connu une baisse de 6 %.

Un trimestre dans le vert pour Spotify

D'ici la fin de cette année, Spotify vise 745 millions d'utilisateurs actifs par mois et 289 millions d'abonnés à un forfait Premium.

Sur le front de la rentabilité, Spotify annonce un résultat d'exploitation de 582 millions d'euros et un bénéfice net de 899 millions d'euros. Le bond est spectaculaire par rapport à la perte nette de 86 millions enregistrée au trimestre précédent.

" L'entreprise est en bonne santé. Nous avançons plus vite que jamais. Et nous disposons des outils nécessaires pour assurer à la fois la croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation des bénéfices ", déclare Daniel Ek, le patron et fondateur de Spotify.

Qui prendra la relève de Daniel Ek ?

Cette publication de résultats de Spotify est l'une des dernières de Daniel Ek en tant que PDG. Le fondateur historique quittera ses fonctions le 1er janvier 2026 pour devenir président exécutif.

Daniel Ek sera remplacé par un duo de co-PDG : Gustav Söderström, actuel directeur des produits et de la technologie, et Alex Norström, l'actuel directeur commercial.