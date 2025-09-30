C'est une page qui se tourne pour le leader mondial du streaming musical. Le fondateur emblématique de Spotify annonce qu'il quittera son poste de CEO le 1er janvier 2026. Il adoptera alors le rôle de président exécutif.

Daniel Ek cèdera la direction opérationnelle à un duo de confiance : Alex Norström, actuel Chief Business Officer, et Gustav Söderström, actuel Chief Product and Technology Officer de Spotify.

Cette réorganisation formalise une structure de direction déjà en place depuis 2023 et vise à préparer l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance.

Un nouveau rôle pour Daniel Ek chez Spotify

Daniel Ek ne quitte pas l'entreprise, mais change de mission. Il précise lui-même la nature de son futur engagement.

" En tant que président exécutif, je consacrerai plus de temps à l'arc à long terme : la stratégie, l'allocation du capital, les efforts réglementaires et les décisions qui façonneront la prochaine décennie de Spotify. "

Daniel Ek assure que son nouveau rôle s'inspire d'un modèle de présidence européen. Alex Norström et Gustav Söderström continueront de lui rendre des comptes directement. Tous deux sont des vétérans avec plus de quinze ans d'ancienneté chez Spotify

Pourquoi ce changement maintenant ?

Le moment choisi pour cette annonce n'est pas anodin. Daniel Ek souligne la solidité du groupe et la " première année complète de rentabilité dans l'histoire de l'entreprise ".

Ce changement lui permettra également de consacrer plus d'énergie à ses autres ambitions, notamment via sa société d'investissement Prima Materia.

Daniel Ek a d'ailleurs récemment mené un tour de table de 600 millions d'euros pour le fabricant allemand de drones Helsing, un investissement dans les technologies de défense qui a provoqué le retrait de certains artistes de Spotify.