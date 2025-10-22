Les utilisateurs Free et Premium de Spotify vont pouvoir suivre leurs salles de concert favorites. Une option enregistrera les lieux dans la bibliothèque personnelle, offrant un accès direct aux calendriers des événements, aux annonces et à la possibilité de filtrer les spectacles par genre.

La mise à jour s'accompagne d'une refonte du flux Live Events. Auparavant mis à jour chaque semaine, ce flux sera actualisé quotidiennement. Spotify souligne des recommandations plus pertinentes et personnelles, basées sur ce que les auditeurs écoutent, leur localisation et leurs genres de prédilection.

Quel est l'impact sur l'achat de billets ?

Spotify ne gère pas lui-même la billetterie. La plateforme continue de s'appuyer sur des partenaires. Lorsqu'un utilisateur trouve un concert qui l'intéresse, il peut appuyer pour accéder au partenaire de billetterie officiel de l'événement pour finaliser l'achat.

Spotify collabore déjà avec des groupes comme Ticketmaster et Live Nation. En facilitant la connexion entre les fans et les salles locales, Spotify espère dynamiser la scène musicale de chaque communauté, citant des exemples comme le Bataclan à Paris.

Avec des revenus faibles du streaming pour des artistes

En ajoutant le suivi des salles de concert et en améliorant son flux Live Events, Spotify cherche à devenir la plateforme centrale non seulement pour l'écoute, mais aussi pour l'expérience complète de la musique, y compris sa dimension la plus lucrative pour les créateurs : le live.