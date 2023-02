L'intelligence artificielle générative débarque également dans Spotify. Pour le service de streaming audio, elle prend les traits d'une fonctionnalité dénommée DJ. C'est une nouvelle manière d'écouter de la musique sur Spotify, avec une sélection personnalisée et les commentaires d'une voix.

" DJ est un guide IA personnalisé qui vous connaît si bien, vous et vos goûts musicaux, qu'il peut choisir ce qu'il va jouer pour vous ", écrit Spotify. Sa sélection brasse les dernières nouveautés musicales et l'historique des écoutes. La programmation est actualisée sur la base des avis en retour.

L'IA générative s'appuie sur la technologie d'OpenAI. " Nous l'avons mise entre les mains de nos éditeurs de musique pour vous fournir des informations pertinentes sur la musique, les artistes ou les genres que vous écoutez ", explique Spotify.

Suite au rachat de Sonantic en 2022

La voix d'accompagnement est générée par IA de manière dynamique et Spotify a pu s'appuyer sur la solution de Sonantic rachetée l'année dernière. Elle a la capacité de proposer des voix très réalistes à partir d'un texte.

Lors de l'annonce de l'acquisition de Sonantic, Spotify avait indiqué vouloir intégrer sa technologie d'IA vocale à sa propre plateforme pour un meilleur engagement avec les utilisateurs, et davantage de personnalisation.

La voix réaliste obtenue ne vient pas de nulle part. Le modèle vocal de la fonctionnalité DJ s'appuie sur Xavier " X " Jernigan qui est le responsable des partenariats culturels de Spotify et qui avait animé l'émission The Get Up de Spotify.

En bêta et avec un déploiement restreint

Spotify a l'intention d'ajouter d'autres modèles vocaux pour sa fonctionnalité DJ. En anglais, cette dernière est pour le moment déployée dans le cadre d'une version bêta. Seuls les utilisateurs de Spotify Premium aux États-Unis et au Canada sont actuellement concernés.

Les possibilités de personnalisation pour l'écoute musicale ne sont évidemment pas nouvelles pour Spotify (et autres). Elles faisaient déjà appel à l'intelligence artificielle, mais Spotify tente une approche différente avec DJ.