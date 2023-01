Leader mondial du streaming audio, Spotify dépasse pour la première fois la barre des 200 millions d'abonnés payants. Au 31 décembre 2022, Spotify compte 205 millions d'abonnés à son offre Premium, avec une progression de 14 % sur un an. C'est 3 millions de plus que les attentes des analystes.

En prenant en considération le nombre d'utilisateurs gratuits via l'offre avec des publicités, le nombre d'utilisateurs actifs par mois de Spotify atteint 489 millions, soit une hausse de 20 % sur un an. La barre symbolique du demi-milliard devrait être atteinte dans le courant de ce premier trimestre 2023.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires du groupe suédois est de 11,7 milliards d'euros, en progression de 21 % sur un an. Sachant que les abonnés payants sont à l'origine de plus de 85 % des revenus de Spotify. Les revenus de l'offre avec des publicités sont portés par les podcasts.

Après l'annonce d'une taille dans les effectifs

La perte nette de Spotify est de 430 millions d'euros pour 2022. Elle se creuse par rapport à 2021 où elle était de 34 millions d'euros. Un problème au long cours pour Spotify, dont le patron Daniel Ek a annoncé la semaine dernière un plan de suppression de 6 % des effectifs du groupe. Cela représente environ 600 personnes.

Daniel Ek avait reconnu avoir été trop ambitieux en investissant plus vite que la croissance du chiffre d'affaires. Le plus important plan social de l'histoire de Spotify s'accompagne d'une restructuration organisationnelle de l'entreprise.

" Comme beaucoup d'autres dirigeants, j'espérais maintenir les forts vents arrière de la pandémie et je croyais que notre vaste activité mondiale et le risque plus faible de l'impact d'un ralentissement des publicités nous protégeraient ", avait expliqué Daniel Ek.

Vers le milliard d'utilisateurs en 2030

Lors de son Investor Day 2022 en juin dernier, Spotify avait affiché l'ambition d'un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et 100 milliards de dollars de revenus annuels, avec une marge brute de 40 % et une marge opérationnelle de 20 %.

Le groupe a beaucoup investi dans le développement de son activité autour des podcasts, ce qui a affecté ses marges brutes. Désormais en quête d'une plus grande efficacité, la restructuration en cours de l'entreprise ne devrait pas avoir d'incidence sur l'activité des podcasts. En 2023, les investissements devraient néanmoins ralentir.