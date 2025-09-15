« Si vous utilisez notre service gratuit, vous pouvez uniquement écouter de la musique en lecture aléatoire, à l'exception de certaines playlists Spotify telles que celles conçues spécialement pour vous », écrivait encore récemment Spotify. Sauf que les choses changent désormais.

C'est probablement le fait le plus marquant dans l'annonce d'aujourd'hui de Spotify pour l'amélioration de l'expérience d'écoute réservée à ses utilisateurs gratuits : la fin du mode de lecture aléatoire imposé sur mobile. Sur ordinateur, la situation était déjà différente.

Autrement dit, l'écoute d'un morceau spécifique n'est plus l'apanage des abonnés à un forfait Spotify Premium. La modification majeure est déployée à l'échelle mondiale et redéfinit complètement l'accès à la musique pour l'immense base d'utilisateurs non payants de Spotify.

Plus de contrôle pour les utilisateurs gratuits

Les 433 millions d'utilisateurs de la formule gratuite (contre 276 millions en payant ; chiffres du deuxième trimestre 2025) peuvent rechercher et lancer la lecture de n'importe quel titre de leur choix. Fini d'attendre que la chanson désirée apparaisse au hasard d'une playlist.

Cette liberté se décline en trois fonctionnalités. « Pick & Play » pour choisir un morceau directement, « Search & Play » pour le trouver via la barre de recherche, et « Share & Play » pour lire instantanément une piste partagée par un ami ou un artiste sur les réseaux sociaux.

Les limites du cadeau de Spotify

Cette nouvelle flexibilité s'accompagne de contreparties bien connues. Les publicités restent de la partie et la possibilité de passer une chanson demeure sans doute dans une limite de six par heure. De plus, après l'écoute d'un titre choisi, l'application peut reprendre une lecture aléatoire.

La qualité audio reste en outre plafonnée à 160 kbit/s, loin de l'audio Lossless qui fait enfin son apparition pour Spotify Premium.

Les autres possibilités de l'offre gratuite, comme la création de playlists personnalisées avec des jaquettes sur mesure, la playlist « daylist » qui s'adapte à la journée ou l'affichage des paroles, sont présentes.

Relancer les revenus publicitaires

Cette générosité soudaine n'est pas un hasard. Spotify cherche à dynamiser ses revenus publicitaires.

TechCrunch rappelle que Daniel Ek, le patron de Spotify, a admis trop de lenteur à ce niveau. L'objectif est de faire grimper la part des revenus publicitaires de 11 % à 20 % du chiffre d'affaires total.

En rendant l'expérience gratuite plus attrayante, Spotify espère augmenter l'engagement de ses utilisateurs gratuits, et par voie de conséquence leur exposition aux publicités.