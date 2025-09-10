L'arlésienne devient réalité. C'est probablement l'une des fonctionnalités parmi les plus attendues pour la plateforme et leader mondial du streaming audio. Après des promesses remontant à 2021, Spotify déploie officiellement son mode Lossless.

Une qualité audio supérieure sans surcoût

La bonne surprise est que contrairement aux craintes initiales d'un nouvel abonnement plus cher, l'audio Lossless est directement intégré au forfait Premium existant. Sans surcoût, les abonnés Spotify Premium pourront donc profiter d'un streaming au format FLAC (Free Lossless Audio Codec) allant jusqu'à 24 bits à 44.1 kHz.

Cette compression sans perte de données doit permettre de restituer une richesse de détails et une précision sonore inédite sur la quasi-totalité du catalogue de Spotify.

« La fonctionnalité Lossless s'inscrit dans notre engagement à améliorer continuellement Spotify Premium, afin que fans puissent découvrir et apprécier leur musique préférée. Elle propulse votre expérience Premium au niveau supérieur », écrit Spotify.

Dans l'attente d'une notification

Le déploiement se fait de manière progressive. Les abonnés concernés recevront une notification directement dans l'application lorsque la fonctionnalité sera disponible pour leur compte. L'activation n'est pas automatique et doit se faire manuellement sur chaque appareil.

La démarche consiste à se rendre dans « Paramètres et confidentialité » depuis l'icône de profil, puis dans la section « Qualité des médias » et de choisir d'activer le Lossless pour l'écoute en Wi-Fi, en données mobiles ou pour les téléchargements.

Le cas échéant, Spotify explique qu'un indicateur « Lossless » apparaîtra dans la barre de lecture pour confirmer que le morceau est bien diffusé en haute qualité. La compatibilité est assurée d'emblée sur mobile, ordinateur, tablette et de nombreux appareils Spotify Connect.

Quelques limites à connaître

À noter que si la qualité de 24 bits / 44.1 kHz représente un bond en avant significatif pour Spotify, des plateformes concurrentes de streaming de musique proposent jusqu'à 24 bits / 192 kHz. Pour peu d'avoir le matériel idoine.

Pour bénéficier de la meilleure expérience possible, l'utilisation d'une connexion Wi-Fi et d'un équipement audio filaire est fortement recommandée, eu égard à des contraintes de bande passante inhérentes à la technologie Bluetooth.

Le déploiement concernera une cinquantaine de pays d'ici octobre 2025. Les premiers pays servis sont l'Australie, l'Autriche, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni. Pas la France pour le moment...