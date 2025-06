Un an après une hausse de prix en France légitimée par la mise en place de la taxe touchant des plateformes d'écoute de musique en ligne, Spotify récidive. Cette fois-ci, la hausse des tarifs des abonnements s'accompagne d'une explication plus générique.

« Pour pouvoir continuer à innover dans nos offres de produits et nos fonctionnalités, et à vous offrir la meilleure expérience ». Une justification similaire avait été évoquée pour la hausse des prix connue par les abonnés de Spotify au Benelux et effective depuis le 1er mai dernier.

Si le cas de la répercussion de la taxe française sur le streaming de musique avait été singulier, Spotify a généralement pour habitude de mentionner la poursuite de l'innovation quand ses prix augmentent à travers le monde.

Des hausses de prix de 9 % à 17 %

La nouvelle grille tarifaire des abonnements Premium de Spotify en France affiche 12,14 € par mois pour le forfait Premium Personnel, 17,20 € par mois pour Premium Duo, 21,24 € par mois pour Premium Famille et 7,07 € par mois pour Premium Étudiants.

Respectivement, les hausses sont de 1,02 € par mois, 2,03 € par mois, 3,03 € par mois et 1,01 € par mois, soit +9,17 %, +13,38 %, +16,64 % et +16,67 %.

Plus de 100 millions d'abonnés Premium en Europe

Au premier trimestre 2025, Spotify revendique 678 millions d'utilisateurs actifs par mois et 268 millions d'abonnés payants.

Les revenus Premium ont augmenté de 16 % sur un an (3,7 millions d'euros sur un total de 4,2 millions d'euros), grâce à la croissance continue du nombre d'abonnés et à la hausse des prix.

Leader mondial du streaming de musique, Spotify a récemment indiqué avoir franchi le cap de 100 millions d'abonnés payants en Europe.