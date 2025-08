Le géant suédois du streaming de musique informe d'une nouvelle vague d'augmentation de ses tarifs. Elle touchera de nombreux marchés à travers le monde au cours du mois de septembre.

Les abonnés en Europe, en Asie du Sud, en Amérique latine ou encore en Afrique recevront bientôt un e-mail leur confirmant la mauvaise nouvelle.

Une hausse globale pour innover

Pour justifier cette décision, Spotify avance un argument désormais bien connu : la nécessité de continuer à faire évoluer son service. « Afin de continuer à innover dans nos offres et fonctionnalités et d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible, nous actualisons régulièrement nos tarifs. »

La hausse la plus souvent observée sera d'un euro par mois, faisant par exemple passer l'abonnement Premium individuel de 10,99 € par mois à 11,99 € par mois. Une pilule qui risque d'être difficile à avaler pour beaucoup.

La France, une exception qui a un prix

Alors que des pays voisins de la France voient déjà leurs tarifs grimper pour les nouveaux abonnés, la France fait figure d'exception. Pour cause, les abonnés Spotify en France ont déjà connu une hausse tarifaire.

Il y a seulement quelques semaines, le forfait Premium de Spotify est ainsi passé de 11,12 € par mois à 12,14 € par mois. Les autres forfaits premium ont grimpé à 17,20 € par mois pour Premium Duo, 21,24 € par mois pour Premium Famille et 7,07 € par mois pour Premium Étudiants.

Une nouvelle hausse tarifaire n'est alors pas à redouter pour les forfaits Premium en France qui demeurent accessoirement les plus élevés en Europe. À ce titre, la répercussion de la taxe française sur le streaming de musique a une influence.

Dans le rouge au troisième trimestre

Lors de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2025, Spotify a revendiqué 276 millions d'abonnés Premium (+12 % sur un an) et 696 millions d'utilisateurs actifs par mois (+11 %).

Le chiffre d'affaires a progressé de 10 % à 4,2 milliards d'euros, mais c'est une perte nette trimestrielle de 86 millions d'euros.