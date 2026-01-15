Spotify procède à l'un de ses ajustements ponctuels de prix pour différents de ses marchés. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis, ainsi l'Estonie et la Lettonie qui sont concernés. Pour les États-Unis, ce n'est pas une surprise, dans la mesure où l'information d'une hausse tarifaire pour le premier trimestre 2026 avait déjà fuité.

À l'accoutumée, le leader mondial du streaming de musique justifie les hausses de prix de ses forfaits Premium par la valeur ajoutée qu'ils proposent, ainsi que pour lui permettre de " continuer à offrir la meilleure expérience possible et soutenir les artistes. "

Le résultat aux États-Unis est que le forfait Spotify Premium Personnel passe de 11,99 $ par mois à 12,99 $ par mois. Les nouveaux tarifs mensuels pour les forfaits Premium Duo, Premium Famille et Premium Étudiants sont respectivement de 18,99 $, 21,99 $ et 6,99 $. Ils étaient précédemment à 16,99 $, 19,99 $ et 5,99 $.

Un rappel sur les prix en France

Rappelons qu'en France, la dernière hausse tarifaire pour les forfaits Premium de Spotify remonte au mois de juin 2025. Elle tient compte de la taxe française touchant des plateformes d'écoute de musique en ligne, même si celle-ci n'a pas eu d'influence sur cette hausse.

La justification de Spotify avait été similaire : " Pour pouvoir continuer à innover dans nos offres de produits et nos fonctionnalités, et à vous offrir la meilleure expérience. "

Le forfait Spotify Premium Personnel est actuellement en France à 12,14 € par mois. Les forfaits Premium Duo, Premium Famille et Premium Étudiants sont à 17,20 €, 21,24 € et 7,07 € par mois.