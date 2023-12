En début d'année, le patron de Spotify avait annoncé la suppression de 6 % des effectifs de la plateforme leader du streaming audio, soit quelque 600 de personnes. En juin dernier, des licenciements dans la division des podcasts du groupe ont touché 2 % des effectifs, ou près de 200 personnes.

Pour cette fin d'année, Daniel Ek annonce désormais la suppression d'environ 17 % des effectifs de Spotify. En se basant sur les derniers résultats trimestriels de la plateforme suédoise, cette ultime taille dans les effectifs pour 2024 concerne plus de 1 500 personnes.

Après un (rare) trimestre dans le vert

Au troisième trimestre, Spotify a publié un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros (+11 % sur un an) et un bénéfice net de 65 millions d'euros, contre une perte nette de 302 millions d'euros au deuxième trimestre et de 166 millions d'euros un an auparavant.

Fin septembre, Spotify atteint 574 millions d'utilisateurs actifs par mois (+26 % sur un an), et 226 millions d'utilisateurs payants (+16 % sur un an) qui sont à l'origine de près de 90 % des revenus.

Un retour à l'esprit start-up ?

" Malgré nos efforts de réduction des coûts au cours de l'année écoulée, notre structure de coûts est encore trop importante par rapport à ce qu'elle devrait être ", écrit le patron de Spotify.

Daniel Ek dit avoir conscience que l'ampleur de la réduction des effectifs peut surprendre, " compte tenu du récent rapport positif sur les bénéfices et les performances. "

" Aujourd'hui, nous avons encore trop de personnes qui se consacrent au support, plutôt que de contribuer à des opportunités ayant un impact réel. […] Au fil de notre croissance, nous nous sommes trop éloignés de notre ingéniosité et de notre créativité qui ont permis de nous démarquer. "