Leader du marché, la plateforme de streaming audio Spotify a connu un gros troisième trimestre 2023. Le groupe suédois atteint 574 millions d'utilisateurs actifs fin septembre, soit une hausse de 4 % sur le troisième trimestre (+23 millions) et 26 % sur un an (+118 millions).

À l'origine de près de 90 % des revenus de Spotify, les utilisateurs payants (Premium) sont au nombre de 226 millions, avec une progression de 3 % sur le troisième trimestre (+6 millions) et de 16 % sur un an (+31 millions).

L'évolution à la hausse se fait dans le contexte de l'augmentation des tarifs de Spotify. Cet été, le forfait principal est passé de 9,99 € par mois à 10,99 € par mois. Les forfaits Famille, Duo et Étudiants n'ont également pas été épargnés par l'inflation.

" Le paysage du marché n'a cessé d'évoluer depuis notre lancement. Afin de continuer à innover, nous modifions nos prix Premium sur un certain nombre de marchés dans le monde. Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme ", avait justifié Spotify.

Avec aussi des tailles dans les effectifs

Le chiffre d'affaires trimestriel de Spotify est de 3,4 milliards d'euros (+11 % sur un an) et le bénéfice net ressort à 65 millions d'euros, contre une perte nette de 302 millions d'euros au deuxième trimestre et de 166 millions d'euros un an auparavant.

Rappelons toutefois que depuis le début de cette année, Spotify a procédé à des tailles dans ses effectifs. Une première vague de 600 suppressions de postes et une deuxième de 200 suppressions de postes dans les podcasts.

Le forfait Supremium de Spotify ?

Pour la fin de l'année, Spotify vise plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois et ambitionne toujours le cap du milliard à l'horizon 2030.

Il n'y a par contre pas d'annonce sur le front de l'arrivée du format audio Lossless pour Spotify.

En début de mois, des trouvailles dans le code de l'application de Spotify ont mis en évidence un abonnement Supremium (à 19,99 dollars par mois) pour de l'audio sans perte et divers avantages (personnalisation de l'écoute, création de playlists avec l'IA générative, outils de mixage avancés, 20 à 30 heures d'écoute de livres audio…).