Le géant du streaming audio annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Elle est en cours de déploiement pour les abonnés Premium et gratuits de Spotify.

Les listening stats (ou statistiques d'écoute) permettront aux utilisateurs de ne pas se contenter du bilan annuel Wrapped ou d'outils tiers, grâce à une vision détaillée et hebdomadaire des habitudes d'écoute.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour accéder à ces statistiques, il suffira de se rendre dans le profil et de cliquer sur l'onglet dédié. La plateforme y présente les artistes et les chansons les plus populaires des quatre dernières semaines.

Chaque semaine, Spotify mettra également en avant des découvertes ou des événements pour les fans. De la même manière que Wrapped, le partage est possible via des plateformes telles que WhatsApp et Instagram.

Quelle est la différence avec le célèbre Wrapped ?

Si les listening stats offrent un aperçu régulier, elles ne remplacent pas le bilan annuel avec Wrapped. La nouvelle fonctionnalité se positionne davantage comme un compagnon hebdomadaire, à l'image des playlists personnalisées Discover Weekly.

Cela étant, les statistiques d'écoute hebdomadaires sont susceptibles de réduire l'effet de surprise de la rétrospective de fin d'année. Au fil des années, Wrapped est devenu un outil marketing viral pour Spotify.