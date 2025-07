Après la musique et les podcasts, Spotify a étendu son offre aux livres audio. Suite à des tests concluants en Irlande et au Canada, le géant du streaming déploie désormais une option Audiobooks+ dans plusieurs pays, dont la France, la Belgique, la Suisse et au Luxembourg.

Cette nouveauté pour les utilisateurs de Spotify Premium vise à proposer davantage flexibilité aux dévoreurs d'histoires et, surtout, à corriger une frustration majeure pour les utilisateurs d'abonnements partagés.

Audiobooks+ : plus d'heures pour tout le monde

Audiobooks+ (ou Livres audio+) est un abonnement complémentaire, facturé 8,99 € par mois en France, qui vient se greffer à un forfait Spotify Premium existant (Individuel, Duo ou Famille). En échange, l'utilisateur débloque 15 heures d'écoute en plus chaque mois, valables sur un catalogue revendiquant plus de 200 000 titres.

La véritable avancée se situe au niveau des forfaits Duo et Famille. Jusqu'à présent, seul le gestionnaire du compte pouvait profiter des livres audio. C'est terminé. Un membre peut désormais demander l'accès, et le titulaire principal du compte pourra souscrire l'option pour lui.

Une solution à ce qui était décrit comme un simple « problème technique » par le passé, mais qui limitait l'usage.

Pour l'industrie du livre...

Pour les plus grands lecteurs qui arriveraient au bout de leur crédit avant le renouvellement mensuel, une recharge ponctuelle de 10 heures est également disponible à l'achat. L'approche de Spotify marque une différence avec le modèle du principal concurrent Audible (Amazon).

Le déploiement de l'extension Audiobooks+ aura ultérieurement lieu aux États-Unis et Spotify affiche son ambition de séduire des « millions de nouveaux fans potentiels dans le monde entier ».

Le groupe suédois ajoute vouloir « aider les éditeurs et les auteurs à atteindre de nouveaux auditeurs, à accroître leurs revenus et, ensemble, à contribuer à l'essor de l'industrie du livre ».