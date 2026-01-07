Lancée l'été dernier, la messagerie Messages de Spotify a permis l'échange de près 340 millions de messages par environ 40 millions d'utilisateurs. La plateforme de streaming audio pousse l'intégration encore plus loin.

Le partage d'activité d'écoute débarque sur mobile

Listening Activity est une option à activer dans les paramètres de confidentialité de l'application. Le cas échéant, la musique en cours d'écoute ou le dernier titre écouté apparaissent en haut des conversations dans Messages.

Les contacts peuvent alors interagir avec le morceau : l'écouter, l'ajouter à leur bibliothèque ou réagir avec des émojis disponibles. Cette activité n'est visible que par les contacts avec lesquels il y a déjà eu des échanges.

L'utilisateur garde le contrôle total et peut procéder à tout moment à une désactivation de Listening Activity. L'option est une nouveauté en ce qui concerne l'application Spotify sur mobile.

Une session d'écoute partagée

En complément, Request to Jam simplifie la création de sessions d'écoute communes. Directement depuis une conversation, les utilisateurs Premium peuvent envoyer une invitation à un ami.

Si celui-ci accepte, il devient l'hôte de la session et les deux participants peuvent alors ajouter des morceaux à une file d'attente partagée et écouter la même musique de manière synchronisée. Spotify suggère en outre des titres basés sur les goûts combinés des participants.

À noter que les utilisateurs gratuits peuvent rejoindre une session Jam s'ils y sont invités par un abonné Premium, mais ils ne peuvent pas en initier une.

Qui peut en bénéficier et quand ?

Ces deux ajouts sont en cours de déploiement sur les applications Android et iOS de Spotify. Ils seront largement disponibles d'ici début février dans tous les pays où la messagerie est active. Ils sont réservées aux utilisateurs âgés de 16 ans et plus.