Le partage de musique sur Spotify prend une nouvelle dimension. Le colosse du streaming a révélé l'implémentation de « Messages », une fonction de messagerie privée directement incorporée à son application pour mobile. Spotify, ayant éliminé une fonctionnalité analogue en 2017 faute d'engouement, réitère sa tentative, misant sur l'énorme élargissement de sa base d'utilisateurs pour métamorphoser le partage de recommandations en une expérience plus sociale et captivante.

Comment fonctionne cette nouvelle messagerie ?

La fonctionnalité "Messages" permet des conversations privées entre deux utilisateurs. Depuis la vue de lecture d'un morceau, d'un podcast ou d'un livre audio, il suffit de cliquer sur l'icône de partage pour envoyer le contenu à un ami directement dans l'application.

Une fois la demande de message acceptée, une conversation s'ouvre, permettant de réagir avec des emojis ou du texte. Spotify vous propose des contacts avec qui vous avez déjà eu des interactions (par le biais de playlists collaboratives, de Jams, ou d'abonnements Famille/Duo), simplifiant ainsi les premières conversations.

Pourquoi Spotify redémarre-t-il une fonctionnalité de messagerie ?

La finalité est évidente : accroître la durée d'utilisation de la plateforme et intensifier l'engagement. Le bouche-à-oreille est un des outils les plus efficaces pour découvrir de la nouvelle musique. En intégrant la discussion directement dans l'application, Spotify aspire à faciliter le partage et à saisir ces instants de connexion qui se faisaient auparavant sur d'autres plateformes.

Pour les artistes et les créateurs, cela représente également une chance de donner plus de visibilité à leurs œuvres, chaque diffusion pouvant constituer une possible introduction à de nouveaux admirateurs. Il s'agit d'une tentative pour instaurer une boucle vertueuse de découverte au sein de l'écosystème Spotify.

Cette messagerie offre-t-elle une sécurité ?

Spotify a instauré diverses mesures de protection pour garantir la sûreté des communications. Les utilisateurs conservent la maîtrise : ils ont la possibilité d'accepter ou de rejeter les requêtes de message, et même de bloquer certains comptes.

Les dialogues sont sécurisés grâce à un chiffrement standard, que les informations soient transmises ou conservées. De plus, la plateforme utilisera une technologie de détection proactive pour scanner les messages à la recherche de contenus illégaux ou dangereux, en complément d'un système de modération humaine pour les contenus signalés par les utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle disponible pour tout le monde ?

La fonctionnalité "Messages" est en cours de déploiement cette semaine sur les appareils mobiles (iOS et Android) pour les utilisateurs gratuits et Premium de plus de 16 ans, dans une sélection de marchés. Sa disponibilité sera progressivement étendue.

La messagerie Spotify va-t-elle remplacer le partage vers d'autres applications ?

Non. Spotify a précisé que cette messagerie interne est conçue pour "compléter" et non pour "remplacer" les intégrations existantes. Vous pourrez toujours partager vos découvertes sur Instagram, WhatsApp, TikTok et les autres réseaux sociaux.

Où trouver la messagerie dans l'application ?

Vous pouvez accéder à vos conversations en cliquant sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil de l'application Spotify.