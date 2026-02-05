Considérées comme l'une des fonctionnalités les plus populaires de la plateforme, les paroles sur Spotify sont consultées des centaines de millions de fois chaque jour. Elles bénéficient du déploiement de plusieurs améliorations.

Une généralisation de la traduction des paroles

Accessible aux utilisateurs gratuits et Premium de Spotify, la traduction des paroles s'étend désormais à l'échelle mondiale, pour surmonter la barrière de la langue et mieux comprendre le sens de certaines chansons.

Pour les titres compatibles, une icône de traduction est présente sur la carte des paroles. La traduction s'affiche alors sous le texte original, dans la langue configurée sur l'appareil de l'utilisateur pour une compréhension immédiate du contenu.

Les paroles hors connexion en Premium

Une nouveauté réservée aux abonnés Premium est l'arrivée des paroles hors ligne. Jusqu'à présent, une connexion internet était indispensable pour suivre les mots d'une chanson.

Dorénavant, lorsque les utilisateurs Premium téléchargeront un morceau pour une écoute hors connexion, les paroles associées seront automatiquement sauvegardées.

C'est une amélioration de confort notable pour les voyageurs et ceux qui se trouvent dans des zones à faible couverture réseau.

Des aperçus de paroles

Spotify introduit également les aperçus de paroles, une modification d'interface qui affiche les paroles directement sous la pochette de l'album ou le clip Canvas. Ce petit encadré permet de suivre les mots sans avoir à basculer en mode plein écran.

Disponible pour tous les utilisateurs sur mobile et tablette (Spotify Free et Premium), la disposition a été pensée pour faciliter l'interaction. Si cet ajout n'est pas apprécié, il peut être désactivé à tout moment via le menu à trois points.