Une plateforme de streaming audio et plus encore. Spotify annonce l'arrivée des commentaires pour les podcasts. Pour davantage d'interaction, ils prennent la suite de la fonctionnalité des questions-réponses et des sondages.

D'après Spotify, plus de 9 millions d'auditeurs uniques ont interagi avec cette précédente fonctionnalité au cours de cette année, et le nombre total de réponses aux questions et de votes a augmenté de 80 % sur un an.

L'objectif affiché avec les commentaires est une communication plus directe entre les créateurs et les auditeurs, et dans l'idée que cette interaction plus poussée sera bénéfique en matière d'engagement et pour gonfler les heures d'écoute pas mois.

Avec validation préalable des commentaires

Il y a évidemment des garde-fous afin d'éviter des dérives. Les créateurs peuvent approuver les commentaires prêts pour vérification, les liker et y répondre. Ils ont la possibilité de supprimer ou de signaler des commentaires, voire de bloquer des personnes.

L'activation ou la désactivation des commentaires pourra se faire pour tout un podcast ou des épisodes spécifiques. Un point à souligner est que les commentaires sont ainsi privés par défaut.

Avec la nouvelle application Spotify for Podcasters, les créateurs recevront des notifications de nouveaux commentaires et pourront également consulter des statistiques détaillées.

Un déploiement progressif

Spotify précise que les commentaires commencent à être déployés pour l'ensemble des podcasts et des abonnés. Le déploiement devrait être terminé dans le courant du mois prochain. Difficile de ne pas voir dans cette initiative une concurrence plus directe vis-à-vis de YouTube.