Spotify étend une fonctionnalité déjà existante pour les playlists aux morceaux individuels. Disponible sur mobile, ordinateur et web, elle offre un contrôle plus granulaire sur l'algorithme qui serait plébiscité par plus de 80 % des utilisateurs pour sa capacité de personnalisation.

Tant pour les utilisateurs payants que gratuits, l'objectif est de garantir que les suggestions restent fidèles aux goûts réels de l'auditeur, même lorsque ses habitudes d'écoute prennent des chemins de traverse.

Exclure un titre du Profil sonore

Le Profil sonore est l'interprétation par Spotify des préférences musicales de l'utilisateur, basée sur tout ce qu'il écoute. Il alimente les suggestions sur la page d'accueil, les playlists personnalisées, ainsi que la rétrospective Wrapped.

Jusqu'à présent, une chanson écoutée pour une occasion spéciale pouvait durablement influencer cet algorithme.

Avec désormais la possibilité d'exclure un morceau, Spotify explique que vous « réduirez l'impact des écoutes passées et futures sur vos recommandations, de sorte que votre écoute du moment ne finisse pas par fausser votre expérience ».

Une exclusion manuelle en toute simplicité

Cette nouveauté doit répondre à une demande d'utilisateurs dont l'expérience était altérée par des écoutes contextuelles. Les parents sont parmi les utilisateurs concernés, en étant souvent contraints d'écouter en boucle des comptines qui finissent par envahir leurs recommandations.

En pratique, il suffit de sélectionner le morceau indésirable, d'appuyer sur le menu à trois points en haut à droite de l'écran, puis de choisir l'option " Exclure le titre du profil sonore ". La décision est réversible, permettant de réintégrer un titre à tout moment.