Plateforme de streaming audio, Spotify assoit sa position de leader mondial avec 675 millions d'utilisateurs actifs par mois fin 2024, soit une progression de 12 % sur un an. Le nombre d'abonnés payants atteint 263 millions, avec une hausse de 11 % sur un an.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 s'établit à 4,24 milliards d'euros (+16 % sur un an) et le bénéfice net ressort à 367 millions d'euros, contre une perte nette de 70 millions d'euros il y a un an à la même période.

Ce n'est pas seulement un autre trimestre dans le vert pour Spotify. Pour la première fois, le groupe suédois parvient à dégager un bénéfice net à l'échelle d'une année entière. Il est de 1,14 milliard d'euros en 2024, alors que Spotify avait connu une perte de 532 millions d'euros en 2023. Les revenus en 2024 sont en hausse de 18 % à 15,67 milliards d'euros.

10 milliards de dollars de royalties en 2024

Le pari est réussi pour Daniel Ek. Le patron et cofondateur de Spotify avait placé la rentabilité comme un objectif à remplir en 2024. Pour 2025, il s'agira d'améliorer cette rentabilité acquise sur le long terme.

Spotify souligne en outre un versement record d'un montant de 10 milliards de dollars à l'industrie de la musique en 2024, et de 60 milliards de dollars depuis sa création.

Rappelons que Spotify a lancé fin 2024 son offre de livres audio en France et dans d'autres pays comme la Belgique, après avoir été disponible dans plusieurs pays anglophones. Elle complète la musique et les podcasts.