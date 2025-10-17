Spotify, le roi incontesté du streaming audio, se lance à la conquête du petit écran. La firme suédoise a annoncé un partenariat majeur avec Samsung pour lancer sa toute première chaîne de télévision.

Mais ne vous attendez pas à y voir des clips musicaux : la stratégie est bien plus subtile et entièrement centrée sur le format qui explose actuellement, le podcast vidéo.

Que représente cette nouvelle chaîne et quels contenus propose-t-elle ?

Nommée « The Ringer from Spotify », cette chaîne est classée comme une télévision en streaming gratuite financée par la publicité, également connue sous l'acronyme FAST (Free Ad-supported Streaming Television). Elle est le résultat d'une collaboration exclusive avec Samsung et proposera en streaming continu, 24 heures sur 24, une sélection des meilleurs podcasts vidéo du réseau The Ringer. The Ringer, établi par le célèbre commentateur sportif Bill Simmons, est une véritable référence aux États-Unis, reconnu pour ses commentaires acérés sur le sport, la culture populaire et le cinéma. On pourra y trouver des programmes emblématiques tels que :

The Rewatchables : une émission dédiée à l'analyse des films emblématiques.

une émission dédiée à l'analyse des films emblématiques. Higher Learning : une émission de fin de semaine axée sur l'actualité et la culture populaire.

une émission de fin de semaine axée sur l'actualité et la culture populaire. House of R : une exploration des mondes de la « culture geek », de Star Wars à Marvel.

Pourquoi Spotify opte-t-il pour Samsung en tant que partenaire de lancement ?

Cette collaboration exclusive avec Samsung TV Plus est le fruit d'une décision stratégique soigneusement étudiée. Le service de diffusion en continu sans frais de Samsung est déjà intégré sur des millions de téléviseurs intelligents, smartphones et tablettes Galaxy à travers le globe, donnant ainsi à Spotify une porte d'entrée directe et considérable vers l'écran le plus grand du domicile. C'est une stratégie pour le géant du streaming d'attirer un public « lean-back », c'est-à-dire des téléspectateurs qui regardent la télévision de façon plus passive, sans avoir besoin d'accéder à l'application Spotify.





Pour Samsung, c'est l'opportunité d'élargir son éventail de contenu avec une marque puissante et bien établie, tout en se positionnant comme un intervenant essentiel dans la convergence entre l'univers du podcasting et celui de la télévision.

Quel est le plan stratégique de Spotify en matière de campagne vidéo ?

Cette révélation est intégrée dans une stratégie globale de Spotify visant à se positionner comme un acteur majeur de la vidéo. La société a pleinement saisi que le podcast vidéo est un format en forte croissance, et qu'une portion importante de son écoute se réalise désormais sur une télévision. D'ailleurs, ce lancement survient seulement quelques jours après la révélation d'un autre partenariat de grande ampleur avec Netflix, visant aussi à diffuser une sélection de ses podcasts sur cette plateforme.





En investissant le marché de la télévision gratuite, Spotify ne se contente plus d'être une application, mais devient un véritable diffuseur de contenu, ouvrant au passage de nouvelles et lucratives sources de revenus publicitaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment accéder à la chaîne "The Ringer from Spotify" ?

La chaîne est disponible exclusivement sur la plateforme Samsung TV Plus. Vous pouvez y accéder gratuitement si vous possédez un appareil Samsung compatible (Smart TV, smartphone ou tablette Galaxy, moniteur Smart Monitor).

La chaîne est-elle disponible en France ?

Oui, le lancement est mondial. La chaîne est accessible dès maintenant sur les appareils Samsung compatibles en France. Cependant, le contenu diffusé, provenant du réseau The Ringer, est pour l'instant exclusivement en anglais.

Y aura-t-il une chaîne Spotify dédiée aux clips musicaux ?

Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce premier lancement est entièrement consacré aux podcasts vidéo. Cependant, de nombreux observateurs espèrent que ce premier pas encouragera Spotify à concurrencer des services comme Vevo et à relancer une chaîne de clips musicaux, surtout après l'arrêt des chaînes thématiques de MTV.