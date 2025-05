C'est une nouvelle victoire pour Spotify dans sa lutte contre les outils facilitant le contournement de son modèle payant. La plateforme de streaming a réussi à faire disparaître SpotifyDL, une solution logicielle qui permettait à n'importe qui de télécharger des pistes musicales sans posséder d'abonnement Premium. L'outil n'est désormais plus accessible.

SpotifyDL : un outil populaire débranché

SpotifyDL s'était fait connaître comme une extension de navigateur et un site web offrant une fonctionnalité très convoitée, mais illégale : le téléchargement de n'importe quelle chanson disponible sur Spotify, directement sur son appareil. L'intérêt principal pour ses utilisateurs était de pouvoir écouter la musique hors ligne sans payer l'abonnement Premium, qui est normalement requis pour cette fonction. L'outil parvenait à contourner les protections mises en place par la plateforme pour réserver cette possibilité à ses clients payants. Sa popularité a inévitablement attiré l'attention de Spotify.

Le service proposait ainsi de déchiffrer le système PlayPlay qui protège les flux audio pour récupérer titres, playlists et albums entiers au format MP3 sans aucune protection.

L'action légale de Spotify via DMCA

Pour mettre un terme aux agissements de SpotifyDL, Spotify a utilisé une arme juridique courante dans le monde numérique : le DMCA (Digital Millennium Copyright Act). L'entreprise a envoyé une notification de retrait pour violation de droits d'auteur à GitHub, la plateforme où le code source de SpotifyDL était hébergé et accessible publiquement. Une notice DMCA est une demande formelle exigeant le retrait d'un contenu qui enfreint les droits d'auteur. Face à cette requête légale, GitHub a dû se conformer et supprimer les fichiers du projet, rendant l'outil inaccessible et inutilisable pour télécharger de la musique.



La situation est d'autant plus ironique quand on revient quelques années en arrière. A son lancement, Spotify jouait avec la légalité. Sa version béta allait ainsi piocher dans les milliers de MP3 hébergés sur The Pirate Bay pour alimenter son catalogue et diffuser de la musique gratuitement à ses quelques milliers d'utilisateurs. Désormais avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois, la situation a bel et bien changé et le piratage n'est plus franchement toléré.

Les conséquences pour les utilisateurs et la plateforme

La fermeture de SpotifyDL a des conséquences directes. Pour les utilisateurs de cet outil, c'est la fin d'une méthode facile, bien qu'illégale, pour obtenir de la musique gratuitement. Ils devront se tourner vers des moyens légaux ou chercher d'éventuelles alternatives, toujours sous la menace d'actions similaires.

D'ailleurs, les alternatives ne manquent pas sur la toile et Spotify se focalise surtout sur les outils développés pour contourner ses propres restrictions, avec une priorité donnée aux vendeurs de comptes premium illégaux, bots qui génèrent des streams ou extensions visant à contourner les limites des abonnements.

Du côté de Spotify, cette opération réussie réaffirme sa détermination à lutter contre le piratage. Elle protège son modèle économique basé sur l'abonnement Premium, qui garantit une rémunération aux artistes et ayants droit. C'est une étape de plus pour sécuriser ses revenus et l'accès légal à la musique.