Cofondateur et patron de Spotify, Daniel Ek souligne que l'entreprise suédoise célèbre ses 18 ans d'existence. " En tant qu'entreprise adulte, nous sommes désormais constamment rentables, ce qui est une excellente nouvelle. "

Pour le premier trimestre 2024, la plateforme de streaming audio a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros (+20 % sur un an) et un bénéfice net de 197 millions d'euros. C'était une perte nette de 225 millions d'euros un an auparavant à la même période, et de 70 millions d'euros au trimestre précédent.

Le bénéfice d'exploitation ressort à 168 millions d'euros au premier trimestre. Il y a un an, la perte était de 156 millions d'euros. Pour autant, la rentabilité constante évoquée par Daniel Ek est sujette à caution. Jusqu'à présent, les trimestres dans le vert ont été sporadiques pour Spotify.

Avant une hausse tarifaire encore inconnue en France

" L'entreprise a enregistré de bons résultats au premier trimestre, grâce à de solides gains d'abonnés, une meilleure monétisation et une rentabilité record ", écrit Spotify.

Spotify revendique 615 millions d'abonnés actifs par mois fin mars (+19 % sur un an). Le nombre d'abonnés payants (Premium) s'établit à 239 millions, avec une progression de 14 % sur un an, mais seulement de 1 % par rapport au trimestre précédent. Les abonnés Premium représentent près de 90 % des revenus du groupe.

Pour les résultats de Spotify et sa rentabilité, il y a l'impact des réductions massives d'effectifs et une diminution des dépenses marketing. Le revenu moyen par abonné est en outre tiré à la hausse par des augmentations de prix des forfaits. En rappelant qu'une hausse des tarifs est prévue en France.