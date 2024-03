C'est une annonce de Spotify qui était redoutée, même si elle est inattendue étant donné que la mesure envisagée semblait être une solution d'ultime recours. Finalement, la plateforme de streaming audio va bel et bien procéder à une hausse de ses tarifs en France.

" Nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là, malheureusement le gouvernement français en a décidé autrement. " En cause, la prochaine mise en place de la taxe française sur le streaming de musique. Elle doit aider au financement de la création et des artistes à travers le Centre national de la musique (CNM).

" Cette taxe rapportera environ 15 millions d'euros, alors que le budget administratif du CNM s'élève à 20,2 millions d'euros sur un budget total de plus de 146 millions d'euros ", dénonce Spotify. " Avec la création de cette nouvelle taxe, Spotify devrait reverser environ deux tiers de chaque euro aux ayants droit et au gouvernement français. "

Lettre ouverte à nos abonnés pic.twitter.com/MajbNCcf4U — Spotify France (@spotifyfrance) March 7, 2024

Pas d'autre choix, selon Spotify

Le ministère de la Culture avait souligné une taxe s'appuyant sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les plateformes. Selon la loi de finances pour 2024, elle est à hauteur de 1,2 %. Les plateformes avec un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros ne sont pas assujetties.

Jusqu'à présent, le responsable de Spotify France avait laissé entendre qu'il n'y aurait pas de hausse de prix pour les abonnements, et que Spotify avait les moyens d'absorber la taxe. Spotify avait toutefois décidé de ne plus apporter son soutien financier aux deux plus grands festivals de musique en France.

" Même après avoir pris la décision difficile de réduire notre budget marketing pour les artistes et notre soutien aux festivals de musique français, cela continue d'entraver notre capacité à opérer en France. En conséquence, au cours des semaines et des mois à venir, nous devrons apporter des changements à notre plan tarifaire en France. "

Suspense pour l'ampleur de la hausse de prix

Spotify n'entre pas davantage dans les détails pour le moment, si ce n'est que ses utilisateurs premium en France paieront le forfait le plus élevé dans l'Union européenne. Le forfait premium personnel est actuellement à 10,99 € par mois. L'équivalent chez Deezer est à 11,99 € par mois.